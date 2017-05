La Boqueria tindrà agents cívics per promoure la convivència i el respecte dins del mercat

El Mercat de la Boqueria compta des d'aquest dissabte amb agents cívics destinats a informar, sensibilitzar i promoure actituds cíviques per tal de fomentar la convivència i el respecte en el recinte, segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa. Els agents informaran sobre la normativa del mercat per facilitar així el seu compliment. La mesura persegueix, entre altres coses, evitar aglomeracions als passadissos, no permetre la manipulació d'aliments exposats a la venda ni que les persones s'asseguin a terra per descansar o menjar o que hi hagi cridòries de grups. Els agents seran al mercat els divendres i dissabtes d'abril a octubre. L'objectiu és recuperar el mercat per al seu ús tradicional, prioritzant els veïns.

Aquesta era una de les accions destacades incloses en la Mesura de Govern del Mercat de la Boqueria presentada a la Comissió d'Economia i Hisenda del passat 14 de febrer. La mesura té com a objectiu recuperar el Mercat per al veïnat i per a la ciutat, promoure la venda tradicional i corregir les disfuncions que es deriven de l'excés de visitants que accedeixen per motius lúdics. La idea final, mantenir l'essència d'aquest equipament municipal.

Dues de les grans actuacions previstes se centren en el control dels visitants que rep el Mercat de la Boqueria i en les mesures per facilitar que els clients que fan compra habitual la puguin fer amb més comoditat.

El mercat comptarà tots els divendres i dissabtes d'abril a octubre, des de les 8.30h fins a les 20h, amb dos agents cívics.

També impediran la cridòria de grups que visitin el mercat com a punt de trobada d'activitats lúdiques, com ara esdeveniments esportius o comiats de solters.

Més vigilància

D'altra banda, l'Ajuntament recorda que s'ha ampliat l'horari de vigilància del mercat, de manera que el recinte disposi d'aquest servei des de les 8h a les 20h de divendres, i des de les 8h a les 19h de dissabtes.

També s'ha incrementat el sistema de videovigilància del recinte, incorporant cinc noves càmeres en la zona de tancament del mercat que dóna a la plaça de la Gardunya.

L'increment d'hores de vigilància de 17.000 a 18.000 té, entre els seus principals objectius, garantir que no accedeixin al recinte grups organitzats de més de 15 persones ni divendres ni dissabte.

Alliberament d'espai

Per fer més còmoda la compra dels clients de la Boqueria, una de les accions més destacades que s'està duent a terme, és l'alliberament d'espai en cada un dels quatre quadrants en què es divideix el mercat, rescatant i traslladant parades, de manera que s'eixamplin els espais entre parades i es faciliti el pas.

Entre el 2016, quan es produeix l'inici de l'esponjament d'espai, i fins a la data actual en el marc de l'aprovació de la Mesura de Govern, l'Ajuntament ha recuperat llicències d'un total de 24 negocis, i s'han traslladat 19 del total de 225 negocis que hi ha a la Boqueria. Aquesta actuació, junt amb les que resten que s'executaran en les properes setmanes i que afectaran a 5 negocis més, permetran que en els pròxims mesos tres illes de parades es podran alliberar per tal d'esponjar els passadissos i facilitar la compra dels veïns i veïnes.