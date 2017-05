Bosch retira la confiança a Colau: "Avui no l'investiríem"

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha advertit aquest dijous que el seu grup municipal ja no confia en el de l'alcaldessa, Ada Colau: "Avui no investiríem Colau. Ara mateix no tindríem aquest gest de confiança" .

"De la il·lusió del primer moment, que gairebé vèiem i ensumàvem el canvi, hem passat a la decepció i, d'aquí, a la ruptura", perquè el govern municipal no funciona, ha afirmat Bosch en el seu discurs de balanç de 2 anys de mandat.

Després d'una presentació de la diputada al Congrés Ana Surra, Bosch ha fet una crida a fugir del partidisme i els personalismes buscant un ventall ampli de representativitat que reflecteixi la societat i en la qual els ciutadans se sentin còmodes, fins i tot els no independentistes. Segons recull Europa Press, Bosch l'ha contraposat al govern d'una persona que pugui "fer servir la plataforma de Barcelona per fer carrera política".

Ha criticat que el govern de Colau pactés amb el PSC i la seva gestió en diversos àmbits, incloent la rescissió del contracte de les obres dels túnels de Glòries, i ha reiterat: "Sent una obra licitada en l'anterior mandat, ja anava bé desmerèixer, sobretot tenint en compte que una de les empreses estava implicada en la trama del 3%" de presumpte finançament irregular de CDC.

"¿Ha sigut una sàvia decisió o ha sigut partidisme d'un col·lectiu que està creant un nou partit per disputar l'hegemonia a Catalunya?", ha plantejat Bosch. I ha afegit que paralitzar les obres posa en risc que s'instal·li l'Agència Europea del Medicament (EMA) a la Torre Glòries.