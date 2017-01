Busquen tres homes per violar una dona de matinada en ple carrer, a Girona

Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes que la matinada de dissabte a diumenge haurien violat una dona en ple carrer, a Girona. Els fets es van produir a quarts de sis a la zona del pont del Rei, al carrer del Carme, molt a prop de la comissaria dels mossos. La dona va denunciar els fets poques hores després. Segons avança El Punt Avui, agressors i víctima s'havien conegut aquella nit en un bar de copes i la van abordar quan tornava anava sola pel carrer. La dona va relatar a la policia els fets i assegura que els homes (d'uns vint anys) la van violar per torns i que seria capaç de reconèixer-los. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) s'ha fet càrrec de la investigació i encara no hi ha detinguts.

La dona va interposar la denúncia el mati de diumenge. Segons va relatar a la policia, tres homes joves la van abordar al carrer i la van violar per torns. Els fets van passar en ple carrer, a la zona del Pont del Rei, al carrer del Carme. Agressors i víctima s'havien conegut aquella mateixa nit a un bar de copes del carrer Maluquer Salvador, a la capital gironina. La dona va explicar a la policia que no els coneixia d'abans però que seria capaç de reconèixer-los.

Segons detalla El Punt Avui, els mossos investiguen si l'agressió sexual pot estar relacionada amb algun tracte o deute que la dona hagués contret amb els agressors al bar.