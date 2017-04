“Utilitzar un projector per a un vídeo no és fer servir les TIC”

L’Anna i la Carlota van crear el blog 2 profes en apuros per explicar el seu dia a dia a l’aula i generar comunitat entre mestres. Dos anys després, es mostren molt sorpreses amb el resultat, amb la fidelització dels seus seguidors i amb l’alta activitat dels mestres a les xarxes socials. Amb la voluntat d’anar més enllà, és el segon any que creen una agenda solidària per a mestres. L’any passat van recopilar 6.000 euros a través de Verkami i van vendre’n 1.200 unitats en sis idiomes. Aquest any ja han aconseguit 11.356 euros.

Per què vau decidir fer una agenda per a mestres?

Carlota Hernández: Fa dos anys vam decidir fer una agenda amb el PowerPoint. Va tenir tant d’èxit que el primer dia se la van descarregar més de 7.000 persones.

Què tenia de diferent l’agenda?

Anna Palencia: Una agenda de mestres té molts més apartats que la tradicional. Normalment ens trobàvem que els mestres portaven una agenda de mestres lletja i, en canvi, la seva agenda personal era bonica. Vam rebre desenes d’e-mails en què ens preguntaven on podien comprar-la. Va ser llavors quan vam decidir fer un Verkami i trucar a Save the Children. Teníem clar que si hi havia diners pel mig el nostre projecte havia de ser solidari. A partir de llavors vam decidir que l’agenda l’havíem de fer amb una dissenyadora.

Aquest any heu decidit canviar d’ONG.

C.H.: Sí. La idea és anar canviant d’ONG. Aquest any estem treballant amb Ayuda en Acción. Volem que el programa estigui present a les escoles. Pensa que l’any passat vam vendre 1.200 agendes físiques en sis idiomes. Només ens en va quedar una en euskera.

¿L’èxit s’explica perquè als mestres els agrada tenir una agenda dedicada al seu col·lectiu?

A.P.: Han vist que era una agenda feta per mestres i per a mestres. També ha agradat molt que fos en sis idiomes i que a Barcelona la repartíssim nosaltres mateixes.

C.H.: El curs passat em vaig trencar la cama i seguia anant a repartir-les perquè em feia molta il·lusió.

A banda de l’agenda, fa dos anys que teniu un blog. ¿Noteu un canvi d’ànims entre els mestres?

C.H.: Sí. Estem immersos en un període de canvi. La majoria vol millorar i innovar. Ara és el moment. Les paraules de moda que s’han anat repetint durant anys en el sentit que l’alumne és el centre comencen a tenir sentit. Sempre diem que estem vivint una transició en l’educació, però quan formes part de la transició és difícil adonar-te’n. És cert que hi ha escoles que ho fan perquè està de moda, però no s’ha de perdre de vista que són les famílies que estan inquietes i és això el que provoca el canvi.

Quins són els comentaris que us fan els mestres al blog?

C.H.: Sobretot ens demanen que parlem sobre l’anglès. També ens comenten les coses que estan provant o en quins projectes estan treballant. La majoria de comentaris són positius. Sovint ens permeten fer comunitat i generar sinergies.

¿Us serveix per fer xarxa entre professors?

C.H.: Sí. Sovint ens comentem coses entre blogs. Els professors s’estan animant a participar en les xarxes socials. Personalment, no m’havia plantejat mai crear un blog. Va ser espontani. Ara amb el dia a dia em trobo que m’enganxa més.

A.P.: Si no publiquem, la gent ens demana que escrivim. A banda de mestres, també hi ha molts pares i mares motivats.

¿Us ha servit per conèixer gent físicament, també?

A.P.: Sí! Anem a formacions i tallers i hem conegut molta gent. És molt divertit. També ens ha servit per conèixer professors com César Bona o Santiago Moll, entre d’altres.

Quan dieu que ha augmentat l’ús de les xarxes, us referiu a dins o fora de l’aula?

A.P.: Dins l’aula l’ús de les TIC és complicat. Utilitzar un projector per a un vídeo no és fer servir les TIC. Ens referíem a fora. Hi ha molts mestres fent blogs, formacions online, tallers, blocs d’aula...

A vosaltres com us ajuda el blog?

A.P.: Per organitzar-nos, per reciclar-nos, per obligar-nos a documentar gràficament, a investigar... O també ens serveix per desfogar-nos quan ens enfadem. Hi ha hagut vegades que hem tocat temes polèmics, però no tenim crítiques perquè sempre deixem clar que és la nostra opinió.

Quin tipus de posts feu? Quins són els que tenen més èxit?

C.H.: Parlem sobre manualitats, experiments, jocs, lectoescriptura, formacions, entrevistes a altres professionals... Bàsicament sobre el nostre dia a dia a l’aula. També n’hem fet sobre contes i llibres. Una de les novetats que ens fa molta il·lusió engegar és una nova secció d’experts a l’aula.

En què consistirà?

A.P.: Que els professionals o els experts de certs temes entrin a l’aula. Creiem que és molt positiu que experts d’alguns temes ho posin en comú. Si algú està interessat a participar-hi, que ens escrigui!