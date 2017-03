CGT denuncia l'escola concertada Viaró per discriminació masclista

Marta Minguella, professora i delegada de CGT ensenyament i Miguel González, secretari general d'aquesta sectorial sindical, han denunciat avui l'escola concertada Viaró Global School per discriminació de gènere en la contractació del personal docent del centre davant de la Inspecció de Treball de Catalunya.

La denuncia, que segueix a la queixa que el sindicat va traslladar al Síndic de Greuges a principis del passat mes de febrer, es basa en les especificacions que, d'acord amb CGT, el centre desgranava al seu web en matèria de contractació en el sentit de vetar candidatures femenines per a ocupar càrrecs docents. Així, explica Minguella, la pàgina del Viaró senyalava que els professors "sempre seran homes, excepte en l'etapa d'educació infantil".

La delegada de CGT ensenyament assegura que aquest fet " no només vulnera la llei efectiva d'igualtat d'homes i dones i la de contractació, sinó que també incompleix l'article 81.1 de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) que assegura que el sistema educatiu català s'ha de regir pels principis de l'escola inclusiva". En aquest sentit, Minguella va recordar que el passat mes d'abril el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que obligava a rescindir els contractes a les escoles que segreguen per sexes.

El departament d'Ensenyament, considera González, "n'és part responsable perquè és qui ha concedit el concert a aquest centre". Ensenyament, però, ha assegurat al diari ARA que només té constància del cas a través dels mitjans de comunicació, però que faran " tot el possible per aclarir" els fets. "Col·laborarem tant amb el Síndic de Greuges com amb Inspecció de Treball" per tal d'esbrinar si es s'ha vulnerat alguna regulació, han assegurat al respecte.

A finals de febrer, l' Observatori contra l'Homofòbia va demanar a la Generalitat de Catalunya que intervingués dues escoles de l'Opus Dei, el Viaró i La Farga, en considerar que ambdós centres recomanaven continguts homòfobs amb lectures com La moral sexual explicada a los jóvenes, del teòleg belga i arquebisbe emèrit André Leonard (editorial Palabra). Un llibre que, segons va assegurar la diputada del PSC Marta Moreta, "tracta d'anormals las personas LGTBI"

L'ARA va intentar sense èxit contactar amb Joan Plagumà, director de Viaró Global School, per conèixer les polítiques de contractació del centre i comptar amb la versió dels denunciats.