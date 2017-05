“Les coses simples tenen infinites lectures, imagina’t les complexes”

Chema Madoz, amb els anys, ha comprès que un fet aparentment intranscendent viscut quan tenia 4 anys ha pogut marcar la seva obra. No ho assegura, però ho recorda sovint. Així ho explicava fa uns dies l’artista -ell es considera fotògraf- a l’escenari del festival Formentera Fotogràfica en un diàleg amb la periodista Ana Morente. Parlant d’aquesta experiència comença la conversa amb qui, a través d’una foto, ens fa veure que de la unió de dos elements en neix no una sinó milers de realitats diferents. A més, la mirada de Chema Madoz (Madrid, 1958) és de les que no tenen fronteres, ni físiques ni de la imaginació. Qualsevol persona, en el racó que sigui del planeta, té una lectura per a les seves fotografies. A ell això el complau, sobretot perquè ho pot fer gairebé sense moure’s del seu estudi de Galapagar, una localitat de la serra nord de Madrid on viu des de fa dècades.

¿Un improvisat pupitre per a un nen de 4 anys pot ser l’origen de l’obra de tota una vida?

Ho podria ser, tot i que no vull assegurar que sigui el meu cas. El fet, però, és que jo no tenia més de 4 anys quan, el primer dia de classe, vaig arribar tard. No quedava cap pupitre i la professora va baixar la porta del forn d’una cuina que hi havia en aquella mena d’aula, hi va col·locar una cadireta al davant i em va dir que, per començar, aquell seria el meu pupitre. I ja em tens a mi dibuixant damunt la porta del forn i mirant a una mena de finestra negra. No sé quina importància ha tingut en la meva vida, però de fa anys, quan hi penso, veig que potser aquell dia vaig comprendre que una simple idea transforma el significat de les coses.

Afegeixo: de les coses més simples. Les teves fotos habitualment ofereixen una lectura sorprenent d’un objecte quotidià i universalment conegut o, com a molt, de la unió de dos. Es pot dir que el que fas és donar visibilitat a una idea.

Qualsevol fotògraf dona visibilitat a una idea. Qui fotografia paisatges, per posar un exemple aparentment llunyà de la meva feina, també vol oferir-ne una idea inèdita, una visió personal. La problemàtica és, si fa no fa, la mateixa. Només hi ha diferència en el procés. Jo construeixo la idea i després la retrato. En certa manera, el meu procés de treball s’assembla al de l’escriptor davant el full en blanc. I, de fet, vaig començar en la fotografia fent servir persones com a models, però ben aviat em vaig demanar què podia fer per no necessitar-les. Volia treballar com l’escriptor, amb eines tan simples com un paper i un llapis. No volia dependre de res ni de ningú. Així vaig començar amb la primera sèrie d’objectes, intentant reduir els elements al mínim, dos com a màxim. Pensava que aquella no passaria de ser una sèrie curta d’obres. Porto gairebé 30 anys fent-ho i tinc la sensació que mai no s’esgota. Jo soc el que està més sorprès, em sorprenc cada dia, afortunadament.

Cercar noves lectures entre els objectes quotidians, els de sempre, i fer-ho durant tres dècades. ¿No te’n canses?

Cada artista té una manera de treballar. N’hi ha que necessiten canviar sovint, obrir portes, tancar-ne d’altres, deixar etapes enrere. Després tens artistes com Morandi, que es va passar la vida al seu estudi pintant quatre pots i dues gerres, posant-ne una ara a la dreta, ara a l’esquerra, canviant mínimament la composició. Jo voldria ser encara més Morandi en aquest sentit.

¿Ets conscient que tu fas una lectura d’una imatge que construeixes i que potser no s’assembla gens a la que pugui fer jo o una persona de l’altra punta del món?

Esclar, i això és el que m’interessa, realment. M’agradaria pensar que amb les fotos soc capaç d’oferir diferents nivells de lectura. Cadascú s’enfronta a una obra segons el seu propi bagatge, i hi té a veure no només la seva cultura, sinó també l’estat anímic del moment, les experiències viscudes, etcètera.

¿Penses que el fet de treballar amb objectes quotidians facilita l’aproximació a la teva obra de qualsevol persona i arreu del món?

A mi m’interessa que l’objecte amb el qual treballo sigui familiar perquè, quan el capgiro, la sensació d’estranyesa es fa més evident. En aquest sentit, puc dir que em va influir la mirada d’estranyesa sobre la realitat que tenen els relats de Cortázar. Treballar amb objectes estranys no seria el mateix: criden l’atenció pel fet de ser estranys, i jo vull fixar la mirada i activar el pensament en aquest gir que et pot donar la quotidianitat.

Gairebé mai tens obres que et posicionin políticament. No hi sol haver crítica a les teves fotos, cosa que, amb la manera de treballar que tens, seria relativament fàcil de fer. ¿Ho defuges conscientment?

Mai no he entès la meva obra com una tribuna d’opinió. Hi ha mil motius per posicionar-se, però potser una de les lectures possibles és pensar que si les coses més simples tenen infinites lectures, imagina’t les complexes, amb tanta complexitat en què vivim. Joan Brossa, en una altra època, ho va fer, era molt més polític. De la meva obra diria que té un punt més intimista, més intemporal, menys lligada a contextos concrets. A mi em surt així de natural, construeixo el que penso amb les coses que veig.