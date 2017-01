La CUP de Barcelona s'abstindrà en la votació del pla d'hotels de Colau

La CUP de Barcelona ha anunciat aquest dijous que no impedirà l'aprovació del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) tot i creure que és "del tot insuficient". El grup s'abstindrà en la votació, si bé recorda que al govern d'Ada Colau li cal arribar a un acord amb ERC perquè tiri endavant el pla.

En un comunicat, la CUP ha constatat que la decisió l'han hagut de prendre en un context de "PEUAT o barbàrie", ja que el 17 de març s'aixeca la moratòria de llicències a Gràcia. "No serem nosaltres els qui impedim l'aprovació d'un projecte que limita la situació de barra lliure que es podria produir", conclouen.

Els 13 nuclis de districte de la CUP Barcelona han fet diverses aportacions al PEUAT i han intentat, diuen, "tensar el projecte final cap a la línia del decreixement". "És obvi que n'hem quedat lluny, malgrat haver aconseguir alguns canvis respecte a la zonificació inicialment prevista", han reconegut els anticapitalistes.

Precisament, la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha anunciat un acord amb ERC i la CUP per ampliar la zona 1, de decreixement, per incorporar els barris de Sant Antoni, Hostafrancs i Poblenou, tal i com demanaven els dos grups de l'oposició. Si calgués el suport de la CUP perquè el pla tirés endavant caldria que primer ho decidissin les assemblees.