CUP Capgirem i CGT denuncien irregularitats laborals en la gestió cívica de la Casa de la Barceloneta

Maria Rovira, de CUP Capgirem Barcelona, i Josep Riera, de CGT Catalunya, han denunciat les irregularitats laborals pel que fa al tracte dispensat als extreballadors de l'espai cultural de gestió cívica Casa de la Barceloneta. Ivan Patrici Navarro, exgestor cultural de l'espai, ha assegurat que va ser acomiadat improcedentment i sense "previ avís" poc després de posar en coneixement d'un tècnic municipal l'opacitat dels comptes d'aquest centre veïnal.

Patrici, que ha deixat de treballar a la Casa de la Barceloneta aquest abril després de 4 mesos, ha sigut la cinquena persona a assumir i perdre aquest càrrec els últims 2 anys. L'exempleat ha explicat que la relació amb l'actual junta que gestiona l'espai sempre va ser tensa i que només començar els responsables van dir-li que les seves tasques s'havien de limitar a "obrir i tancar la porta" de la Casa de la Barceloneta.

Amb tot, segons Josep Riera, que assessora Patrici en representació de la CGT, els veritables problemes de l'extreballador van començar quan va posar en coneixement d'un tècnic municipal del districte la manca de transparència i les presumptes irregularitats dels comptes. Riera i Patrici han explicat que els números no quadraven i que, paral·lelament, l'activitat de l'espai cultural era cada cop menor i de menys qualitat.

Membres de l' Associació de Veïns de la Barceloneta han assegurat que la deriva del centre cultural va començar el 2015 però es va accentuar el 2016 després que la tria de l'última junta de la Casa de la Barceloneta desemboqués en la renúncia de molts dels seus membres degut a les " desavinences". Aquestes fonts veïnals es refereixen als desacords en relació amb la " gestió d'activitats" i els " concursos per fer adjudicacions" entre les diferents associacions que formen part de l'assemblea d'aquest espai.

Dues extreballadores que van precedir Patrici com a gestores culturals han assegurat que les tres persones que conformen la junta des de les baixes del 2016 no han publicat cap auditoria sobre l'últim exercici. A banda, des de l'Associació de Veïns de la Barceloneta assenyalen que tampoc s'ha convocat l' última comissió tècnica en què participen representants de l'Ajuntament de Barcelona per aprovar pressupostos i fer rendició de projectes.

El consistori, però, assegura que ja compten amb l'auditoria de 2016 i que durant l'any passat es van celebrar dues comissions tècniques.

Tant Patrici com Rovira i Riera han fet una crida al govern municipal perquè exerceixi com a mediador en el conflicte laboral. L'extreballador ha lamentat no haver pogut parlar amb la regidora de Ciutat Vella fins a aquest moment i Riera ha demanat que "l'Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat subsidiària per resoldre un conflicte" que té lloc en un espai municipal i que rep 50.000 euros l'any del consistori.

Patrici reclama una carta de disculpes i una de recomanació per a totes les persones acomiadades, així com que se'ls paguin els diners que se'ls han deixat a deure.

Núria González Llorca, una de les tres membres de la junta de la Casa de la Barceloneta, ha declinat respondre a les preguntes concretes sobre el conflicte a l'espera de parlar amb el seu advocat. Amb tot, González ha assegurat que es tracta d'un conflicte purament laboral que, si escau, s'ha de resoldre per la via judicial, i que la seva gestió ha sigut totalment transparent.