Cabal Musical, un càsting per ajudar joves amb pocs recursos

Quan toca les últimes notes de la primera cançó, una de les cordes del baix de l’Adrià Passerell es trenca. És la primera vegada que li passa. Per tocar el segon tema demana un baix de recanvi. De seguida, l’hi porten. L’Adrià forma part del grup The Artichokes, una banda formada per quatre nois i una noia que s’han presentat al Cabal Musical, un projecte d’inclusió social a través de les formacions musicals que aquesta setmana ha sigut guardonat amb el premi Ciutat de Barcelona d’educació. Impulsat pel Taller de Músics i l’Ajuntament de Barcelona, el Cabal Musical és una mena de càsting per buscar talent entre joves amb pocs recursos. Els seleccionats rebran formació professional durant dos anys i podran enregistrar una maqueta, fer un videoclip i un reportatge fotogràfic i assessorar-se en temes de promoció i managment.

Aquest any, s’hi han presentat 96 participants per a un total de 12 places. Els The Artichockes compleixen els requisits: són joves d’entre 16 i 35 anys amb certa experiència musical però sense una trajectòria consolidada. “Volem formar-nos i projectar-nos millor”, explica al jurat la Carlota Cerrillo, veu del grup, que defineix l’estil com “ classy-rock ”. Tot i l’ensurt amb el baix, la banda està satisfeta de l’audició. Saben, però, que no serà fàcil convèncer el jurat professional, que valorarà els aspirants en funció de criteris artístics i socials.

Les audicions no s’aturen. Al box del costat, la Irina Casado, de 24 anys, prova de sorprendre cantant i tocant el saxo. “No sabia què fer abans d’entrar, feia dues nits que pensava què podia tocar i al final he improvisat”, admet. Quan era petita anava al conservatori, però ara amb prou feines pot pagar-se les classes de cant. Treballa tres hores de secretària en un despatx d’advocats i estudia psicologia a distància, per tenir temps per assajar i dedicar-se al que de veritat li agrada.

Candidats metropolitans

La Irina és de Montcada i ha pogut participar al Cabal Musical perquè aquest any s’ha donat una dimensió metropolitana al projecte, incorporant el Consorci del Besòs perquè hi participin també joves de Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. “És un exemple del que pretén ser el Pla Besòs: reduir desigualtats, multiplicar oportunitats”, assegura la tinent d’alcalde de drets socials de Barcelona, Laia Ortiz.

És el mateix que opina el director de Serveis d’Estratègia i Innovació al consistori, Josep Villarreal, un dels fundadors del projecte, ara fa tres anys. “El Cabal és un projecte d’inclusió social dirigit a joves amb poques possibilitats de construir un projecte musical autònom que busquen suport professional”, explica. El coordinador del Taller de Músics, Martí Marfà, admet que tenia “dues pors”: que no s’apuntessin prou grups i que les propostes no convencessin el jurat. Respira alleujat: “Hi ha moltes propostes i són molt potents”, assegura.

El Martí presenta els participants al jurat. És el torn dels Electric Cinnamon, un quartet de Montcada i Reixac que s’autoqualifiquen de “pop rock atmosfèric”. Fa tot just un any que toquen junts i tenen nou temes propis, quatre dels quals molt preparats. El jurat els pregunta què esperen del Cabal. “Quan s’engega un grup de música és molt difícil prendre decisions. Aquí podríem tenir una guia, una referència que ens ajudi a canalitzar les nostres idees”, respon el Carles, un dels guitarristes.

“Seria un somni”

La tarda és frenètica al Taller de Músics, a l’edifici de Can Fabra, a Sant Andreu. La següent a presentar la seva proposta és l’Alícia Sánchez. Canta dos temes propis, que fusionen el soul i el rap. Espera que l’escullin en el càsting. “Seria una oportunitat impressionant per a mi, seria increïble, un somni, perquè formació musical és el que més desitjo”, explica.

Els impulsors del Cabal seguiran buscant talent entre els joves amb pocs recursos per ajudar-los en la seva formació i ajudar-los, així, a complir els seus somnis.