Calafell denuncia que les urbanitzacions s'han convertit en el "lloc ideal" per amagar grans plantacions de marihuana

L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha denunciat públicament que les urbanitzacions del municipi s'han convertit en el " lloc ideal" per amagar grans plantacions de marihuana. Ho ha dit després que diumenge dos joves quedessin ferits greus per una deflagració provocada per la manipulació de productes químics en una plantació amagada en un xalet. L'alcalde ha informat que els dos joves, de 26 i 29 anys, estaven tramitant la llicència per obrir un club cannàbic al municipi.

Segons Ferré, aquests barris residencials són idonis per a aquest tipus d'activitat il·legal a causa de de la baixa densitat de població, a les segones residències i al desconeixement entre veïns. També ha assegurat que l'ocupació de cases unifamiliars per destinar-les al cultiu de droga és un fenomen que els cossos policials segueixen de prop i ha garantit que ja hi ha diverses investigacions obertes per desmantellar finques que acullen fins a 800 plantes.

En el cas de la casa del nucli de Segur de Calafell on diumenge hi va haver una explosió i es van detectar 100 plantes de marihuana, l'alcalde ha explicat que es tracta d'una finca propietat de la Sareb –coneguda com a 'banc dolent'- i ha explicat que l'Ajuntament no la tenia identificada com a punt de cultiu de droga.

Per millorar la detecció de cases on s'estigui cultivant droga a gran escala i accelerar les investigacions policials, Calafell confia en el nou Consell Municipal de Seguretat, que es constituirà pròximament i que permetrà la participació dels veïns. Ferré ha assenyalat que aquest organisme permetrà que els calafellencs puguin advertir de qualsevol indici que faci sospitar que un xalet acull alguna activitat il·lícita.

Ocupacions esteses arreu de Calafell

A banda dels xalets destinats al cultiu de marihuana, Calafell també ha aprofitat el cas de l'explosió per advertir que el municipi ha detectat un gran nombre de casos d'ocupacions en pisos i cases unifamiliars. Pel que fa als pisos, el govern manté converses amb la Generalitat i la Sareb per tal que es puguin incorporar a la borsa de lloguer social i, en alguns casos, destinar-los a la borsa d'emergència social per a aquelles famílies que no tenen on dormir. Ramon Ferré ha instat la Generalitat a accelerar les negociacions amb la Sareb per poder disposar d'aquests pisos.