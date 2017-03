Revolta popular contra un restaurant vegà que rebutja els biberons amb llet de vaca

Reacció popular contra un restaurant vegà de Tarragona que demana a les clientes que no donin biberons amb llet de vaca als seus nadons dins del local. Ja fa un any va aparèixer a la web Trip Advisor un comentari d'una mare dolguda perquè un cambrer del restaurant Vergel li havia comunicat –amb una noteta que li va deixar a la taula– que el local no admet aliments d'origen animal perquè aplica la filosofia vegana, i li indicava que si el biberó contenia llet de vaca era inadequat per al restaurant.



La dona va escriure un comentari crític titulat 'Mamá humillada', i poc després li va contestar un dels copropietaris de l'establiment, especificant que ell era el cambrer que li havia deixat la nota i que ho va fer perquè creia que no havia vist els rètols que hi ha en altres punts del local exposant les seves normes. Tanmateix, ningú va fer fora la mare amb el biberó.

La setmana passada, la polèmica va esclatar de nou i amb molta més força a les xarxes socials arran d'un altre cas. I en uns dies, segons Ángel Martín, l'altre soci, han perdut "un 20% de volum de negoci". En declaracions a l'ARA, Martín assegura de manera contundent que "mai s'ha expulsat cap mare ni ningú per un biberó". "Només els comuniquem que és la nostra norma. Però si no marxen i se la salten, ens aguantem. Ni els fem fora ni truquem a la policia, tot i que la regla està exposada a l'entrada i en altres punts de l'establiment. I al capdavall això és un local d'oci i poden triar o no si vénen o si marxen a un altre local. A les esglésies no pots entrar amb biquini i en moltes piscines et fan posar un gorro", argumenta.

Segons Martín, el Vergel no té res contra els nadons i si la mare els diu que la llet és materna o d'un altre tipus s'ho han de creure i no en fan més problema. "I si volen donar-li el pit mai posem cap pega. Només es tracta de deixar clar que no són benvinguts els biberons de llet de vaca, igual que no volem entrepans de pernil", insisteix.

El propietari assegura que l'atac a les xarxes és furibund, "un boicot en tota regla" i que els ha obligat a tancar la seva pàgina de Facebook i altres xarxes socials, com ara el compte d'Instagram. També es plantegen retirar-se de Trip Advisor.

Els arguments de l'altra banda queden recollits pel missatge de la 'mamá humillada' del febrer de l'any passat: "En l'hostaleria cal ser molt més humil i sobretot respectar els teus clients. En acabar el sopar em va dir que la propera vegada em prepararan un biberó de llet vegetal ... Això no funciona així. Els nadons estan en desenvolupament i no poden canviar de menjar com un adult. Crec que no cal portar les seves idees a aquest extrem, si es fiquen amb els nadons ja podrien prohibir l'entrada de gent amb bosses, cartera o jaqueta de pell (...) El concepte que pretenen promoure em sembla genial i hi estic totalment a favor. La forma en què ho van fer aquell dia amb mi i amb la meva beu més aviat em recorda a un règim totalitari."