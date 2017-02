Campanya solidària per repatriar el cos del nen de 3 anys atropellat a les Borges Blanques

Des d'aquest divendres hi ha en marxa a les Borges Banques una campanya solidària per recaptar diners i ajudar a repatriar al Marroc el cos del nen de 3 anys atropellat dimecres al carrer Cavalleria de la capital de les Garrigues. La iniciativa l'encapçala l'AMPA de l'escola Joan XXIIII -on anava l'infant- conjuntament amb Càritas. També compten amb la col·laboració de la comunitat musulmana de la població que recull fons pel seu compte.

L'objectiu és aconseguir la quantitat de 5.783,80 euros, que és el que val el trasllat del cos, més els 1.300 euros que costaria el viatge de la família, els pares i la germana, per dir l'últim adéu al petit.

A través de Facebook, la 'Comissió de solidaritat amb la família TALHA' ha fet una crida urgent a particulars, associacions, empreses o institucions perquè col·laborin econòmicament i aconseguir la xifra abans del dimecres vinent. Amb tota probabilitat el trasllat del cadàver es farà dijous.

Canvis en el carrer

Les aportacions es poden fer a través de les bústies distribuïdes en una vintena de punts de la població (en comerços, bars, restaurants, així com també a l'Ajuntament, el CAP o la mateixa escola) o al compte corrent ES0600810440970006192725 de la parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Les responsables de la comissió, Cecília Vallès de l'AMPA i Isabel Colom de Càritas, han explicat que la família de l'Ilyas no té gaire recursos i van creure necessari ajudar-la si la seva voluntat era enterrar el petit al seu país d'origen. També s'han mostrat molt satisfetes de la solidaritat dels veïns davant d'uns fets tan dolorosos.

D'altra banda, l' Ajuntament de les Borges està esperant els informes tècnics que han sol·licitat per acabar de decidir les actuacions per millorar la seguretat al carrer. El que ja està decidit, però, és que el carrer serà d'un únic sentit i que s'habilitarà un carril per a vianants delimitat per barreres de ciment. També s'estudia posar bandes rugoses o fer més passos de vianants.

Els fets van passar dimecres passat cap a les 14.50h al carrer Cavalleria de la capital de les Garrigues quan el petit es dirigia al col·legi Joan XXIII acompanyat de la seva mare i la seva germana. Aquest carrer és el vial d'accés a la capital de les Garrigues per la carretera d’Arbeca. Cal recordar que en un primer moment el conductor no es va aturar però posteriorment es va presentar a la comissaria dels Mossos de les Borges, on va declarar que no havia vist el nen. Va donar negatiu en el test d'alcohol i drogues.