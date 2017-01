Cap de setmana amb cinc víctimes mortals a les carreteres catalanes

Cinc persones han perdut la vida a les carreteres i autopistes catalanes en quatre accidents de trànsit aquest cap de setmana, entre les tres de la tarda del divendres i les vuit del vespre d'aquest diumenge, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT). El primer sinistre va tenir lloc divendres a la nit a la BP-2121 a Sant Martí de Sarroca (Alt Penedès), quan una motocicleta va sortir de la via. El conductor, un veí de la població de 42 anys, va morir. El segon sinistre s’ha produït aquest matí de diumenge a la C-35 a Hostalric (Selva), on una col·lisió entre un camió i un turisme ha acabat amb la vida dels dos ocupants del cotxe, dos joves de 18 i 19 anys. El tercer accident ha estat a la L-512 a Artesa de Segre (Noguera). Un turisme ha sortit de la via amb la mort del conductor, un home de 60 anys de Vilanova de Meià. Finalment, el quart sinistre ha succeït aquest diumenge a la tarda a la N-II a Capmany (Alt Empordà). Un xoc amb tres vehicles implicats s’ha saldat amb la mort d’un dels conductors.

Pel que fa a la mobilitat, la intensitat creixent de la nevada al Pirineu ha acabat afectant la xarxa viària catalana. Dues carreteres estan tallades: la BV-4031, a Castellar de n’Hug per accedir a la Molina pel coll de la Creueta, i la C-28, a Naut Aran d’accés al port de la Bonaigua. A més, l’obligació de circular amb cadenes afecta alguns trams d’11 vies. Es tracta, a la demarcació de Lleida, de la C-13, la C-28 i la C-147 a Esterri d’Àneu; de la C-142b a Naut Aran per accedir al pla de Beret i la C-28 a Viella cap a Vaquèira; de la L-500 i la L-501 a Vall de Boí per anar al balneari de Boí i al pla de l’Ermita, respectivament; de la L-504 a Llavorsí en direcció Tavascan; de la L-510 a Alins i de la N-141 a Bossòst fins al poll del Portillon. Cal recordar que a la N-230 a Viella està restringit el pas de vehicles articulats en direcció Vilaller en ambdós sentits per neu o gel a la calçada.

A la demarcació de Girona, només hi ha una via afectada per la neu amb l’ús obligatori de cadenes per circular: és la N-260, la Collada de Toses, a Planoles, a on des del quilòmetre 130 també està restringit el pas als vehicles pesants.

Set quilòmetres de cua a la C-16

D’altra banda, i pel que fa a la mobilitat de tornada a la resta del territori, a la C-16 s’han registrat fins a 7 km de retencions a Cercs en direcció Barcelona. A la C-17 a Granollers s’ha hagut de tallar un carril en direcció Barcelona a causa d’un accident que ha provocat retencions. Per minimitzar les afectacions viàries de la tornada d’avui diumenge cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’han disposat mesures especials d’ordenació i regulació del trànsit a la C-16 a Berga i Cercs, a la C-55 a Castellgalí i a la C-17 a Ripoll. L'SCT demana als conductors que els propers dies mantinguin l’atenció en els desplaçaments i no abaixin la guàrdia. Recorda que la Direcció General de Protecció Civil ha activat l’alerta del pla NEUCAT per la intensificació nevada al Pirineu i possibilitat de nevades també a Girona. Per aquest motiu recomana que segueixin l’evolució l’episodi i de les possibles incidències viàries a través dels canals habituals.