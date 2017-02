Carme Ruscalleda recull el Premi Nacional de Gastronomia 2016 i anuncia un nou projecte

La cuinera Carme Ruscalleda ha rebut aquesta nit a Barcelona de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Premi Nacional de Gastronomia en reconeixement a la seva trajectòria. L'acte d'entrega dels premis, que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona. Durant el discurs d'agraïment va anunciar que estava preparant un nou projecte, una "extensió" del Sant Pau, informa Trinitat Gilbert. De moment, la xef es troba "en plenes negociacions" per a aquest possible nou local. "L'any vinent fem 30 anys, i estem contents perquè el nostre camí és d'una cuina lliure, no lligada a cap tendència només a la de respectar la cuina natural i de producte", explica a l'ARA.

Tant l'Acadèmia com el president català han reconegut a l'acte no només la trajectòria de Ruscalleda, sinó també la seva contribució a la projecció internacional de la gastronomia catalana. Ruscalleda atresora actualment set estrelles de la Guia Michelin, tres pel seu restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar (Maresme), dos per Moments, a Barcelona, al capdavant de les cuines del qual es troba el seu fill Raül Balham, i dues més pel restaurant Sant Pau de Tokio.

Ayuso, cuiner revelació

En la mateixa vetllada, l'Acadèmia ha fet entrega del Premi Nacional de Gastronomia al xef del restaurant Alvart, Alvart Ayuso, distingit en la categoria de Revelació 2016, i al Grup Balfegó, adalil d'un innovador projecte que combina tradició i innovació amb el premi especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

Els guardons, que són atorgats anualment, reconeixen la feina de cuiners, restaurants, professionals o col·lectius i institucions relacionades amb el món de la gastronomia que al llarg de l'any han destacat per la seva trajectòria i aportació a la cuina catalana. A l'acte han assistit a més el president de l'Acadèmia, Carles Vilarrubí; els conseller de Cultura, de Justícia i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Santi Vila; Carles Mundó i Meritxell Serret, respectivament, entre d'altres personalitats.