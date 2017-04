'Carta a un militar': el concurs escolar sobre els "herois d'Espanya" que cada any organitza el Ministeri de Defensa

'Carta a un militar español'. Aquest és el nom del concurs literari escolar que organitza cada any el Ministeri de Defensa. Enguany, segons ha informat el gabinet a través d'un comunicat, el certamen estava centrat en els "herois d'Espanya". La guanyadora ha estat una alumna de primer de batxillerat de Melilla, que s'ha alçat amb el premi després d'escriure una carta a María Pita, "l'heroïna defensora de La Corunya enfront dels anglesos el 1589".

La present edició del certamen, la quarta, l'ha promoguda la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral del departament. Amb la temàtica dels "herois d'Espanya", diu el Ministeri de Defensa, "es pretenia donar a conèixer entre l'alumnat els herois oblidats de la nostra història". Els participants havien d'enviar una missiva al protagonista escollit i explicar "quines gestes o virtuts els han inspirat en la seva vida i conducta".

El Ministeri de Defensa ha celebrat que per a aquesta quarta edició del certamen han participat 7.233 alumnes, un 22% més que l'any passat. La guanyadora del concurs s'endurà a casa "un diploma acreditatiu i diversos equips informàtics". El concurs, segons diu el comunicat del departament, "té com a objectiu incrementar el coneixement de la història i la realitat militar, els seus valors i les seves missions" entre el col·lectiu escolar, "per potenciar la imatge de les Forces Armades en el centre docent en particular i en la societat en general".