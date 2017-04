Els Castellers de Vilafranca planten el primer castell de nou un mes abans

Ja fa un grapat d’anys que cada temporada castellera comença com mai, s’assoleixen registres inèdits, se sumen més i millors castells i s’acaba el curs amb un resum d’èxits sense precedents. No es tracta només que les torres humanes siguin més o menys la moda del moment, és que amb xifres a la mà, mai abans s’havia viscut una ratxa com aquesta. Un any més, doncs, toca seguir sumant gràcies a l’excel·lència de colles com els Castellers de Vilafranca, que arrenquen el 2017 amb el seu tres de nou amb folre més matiner.

El primer castell de nou pisos de l’any de la colla vilafranquina és, un cop més, el més primerenc de la història, amb el permís, això sí, de l’excepció de les decennals vallenques del 2001. Els Minyons de Terrassa van batre tots els rècords la temporada passada descarregant el primer tres de nou amb folre de l’any a la diada de Sant Jordi. Enguany els Castellers de Vilafranca agafen el relleu i escurcen amb escreix un marge que sembla, cada cop més, un escull insalvable. En dos anys l’estrena de la primera construcció de nou pisos s’ha retallat cinc setmanes, dos mesos si comptem l’última dècada i gairebé cinc des del 1990. El primer castell de nou pisos arriba ara quan algunes colles gairebé ni tan sols han tret la camisa de l’armari.

De manera calmada, com qui no vol la cosa, diumenge la plaça de Sant Joan va anar omplint-se d’aficionats del món dels castells però també de la gralla. La primera cita amb els nou pisos dels verds coincidia amb la seva participació a la vint-i-quatrena edició del Dia del Graller. A una banda una fira de lutiers, a l’altra l’empostissat preparat per al concert de gralles, cercavila de músics i les terrasses dels bars plenes de gom a gom. Amb gran part del públic assegut, ja fos per escoltar el concert o per fer el vermut, la diada castellera va anar-se intercalant a cada una de les pauses dels músics. Primer va ser un nou de set amb un sol enxaneta per escalfar motors, després van posar el primer folre del dia sobre la pinya per descarregar el dos de vuit folrat, i no va ser fins al tercer torn quan va arribar el plat fort de la jornada. Els Castellers de Vilafranca van alçar el tres de nou amb folre a la primera, nerviós per la part alta però sense ensurts ni sorpreses. El públic va aclamar la colla però el concert va continuar de seguida i les gralles van recuperar el protagonisme. Encara haurien d’arribar dos castells més, el tres de set aixecat per sota i el quatre de vuit, però els vilafranquins ja havien forjat els fonaments d’un nou curs casteller; de nou marcant el ritme, de nou al capdavant.

Èxits de les més petites

Si l’èxit del món casteller s’avalua millor mirant les colles de la part mitjana i baixa de la taula, l’any promet grans emocions. No només la colla vilafranquina ha sumat els primers grans èxits de la temporada, cal girar la mirada cap a colles com els Castellers de la Sagrada Família, que van sumar diumenge el quatre de vuit més matiner de la seva història, o els Marrecs de Salt, que van apuntar-se els tres de vuit i dos de set més primerencs del seu compte particular.

Les construccions de vuit pisos van ser la tònica a la Diada de Can Jorba de Barcelona on les tres colles participants, els Castellers de Barcelona, els de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa, van sumar un total de cinc castells d’aquesta mida. Altafulla, d’altra banda, en va veure quatre més gràcies a la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, a la Vella de Valls i als Xicots de Vilafranca, i el Vendrell va gaudir amb l’estrena del carro gros -el quatre de vuit- dels Nens.