CatalansGoHome, la darrera campanya contra la gentrificació

Un grup de veïns del barri de Gràcia ha iniciat una campanya al carrer i, sobretot, a les xarxes per denunciar que l'augment del preu dels lloguers els està expulsant del barri. L'acció ha consistit a enganxar cartells pel barri de Gràcia amb un missatge molt provocador: "Catalans go home" [Catalans, aneu-vos-en a casa]. Al seu compte d'Instagram, es defineixen com "un moviment artístic que convida tothom a expressar-se sobre la crisi habitacional a Barcelona".

Segons expliquen, "la ironia és l'únic que ens queda quan el preu de l'habitatge ens expulsa del barri on vam créixer" i conclouen: "Marxar a casa és quedar-nos a la nostra ciutat, expressant-nos contra la crisi habitacional que vivim". L'estratègia fa un joc de paraules amb una altra campanya, la de #TouristGoHome [Turistes, aneu-vos-en a casa], que també denuncia que els visitants de Barcelona, amb una major poder adquisitiu, acaben provocant l'augment dels preus de la ciutat.