Catalunya detecta 6 casos de chikungunya, 22 de dengue i 11 de Zika des de principis d’any

Des del mes de gener, a Catalunya s’han diagnosticat 7 casos de chikungunya, 22 de dengue i 11 de Zika. Són les últimes dades que ha recollit l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Excepte el dengue, les xifres vaticinen una davallada dels diagnòstics de chikungunya i de Zika. Precisament d’aquest virus, que va registrar un gran brot l’any passat arreu del món i a Catalunya va afectar 150 persones, s’ha vist disminuir considerablement la prevalença, un fet que, en declaracions a l’ACN, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha reconegut que és habitual després d’un brot important, ja que es dona una "cobertura immunològica" de població que no se’n veurà afectada fins anys després.

Una de les alertes que es va viure l’any passat, sobretot a l’estiu, època de l’any en què la població viatja més, va ser el brot del virus Zika. Catalunya va tancar l’any amb 150 casos diagnosticats, tots importats majoritàriament de Colòmbia, Hondures i la República Dominicana, i que van suposar un salt enorme tenint en compte que el 2014 encara no havia arribat i que el 2015 tan sols se’n van detectar 3 casos. Enguany, la prevalença d’aquest virus ha tornat a disminuir considerablement i des del mes de gener només se n’han detectat 11 casos al país. D’aquests, 5 són homes i 6 són dones, una d’elles embarassada i, per tant, a qui es farà el seguiment establert en els protocols. D’aquests 11 casos, 4 s’han donat des de l’1 de juny, segons les últimes dades recollides per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les infeccions per chikungunya també han anat a la baixa els últims anys. El 2014 se'n van diagnosticar 81 casos, procedents majoritàriament de la República Dominicana, i després d’un repunt el 2015, amb 95 casos, el 2016 se’n van detectar 27. Durant aquests dos anys els casos eren sobretot importats d’Hondures i l'Equador. Enguany, des del mes de gener se n’han diagnosticat 7, 2 des de l’1 de juny, tots en persones que han estat en algun país de l’Amèrica Central. No s’ha infectat ningú a Catalunya, ni tampoc a Europa.

El dengue, estancat

El dengue, que prové principalment del sud-est asiàtic, en canvi, està més estancat, i els últims anys, després dels 51 casos del 2014, els 97 del 2015 i els 88 del 2016, enguany arriba als 22 fins a aquest mes de juliol. D’aquest, 11 són homes i 11 són dones, i tots d’entre 21 i 69 anys.

Enguany, tal com ha afirmat Guix, no hi ha cap alerta especial per malalties exòtiques que puguin ser importades a Catalunya, però el secretari de Salut Pública admet que amb factors "tan bonics" com la globalització i el canvi climàtic no es pugui "estar tranquil", i recorda que tant els vectors com els agents infecciosos, principalment el mosquit tigre, s’adapten bé al clima. En aquest sentit posa l’alerta en la MERS, la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà, "qualsevol dia podem tenir-ne casos aquí".

Guix ha recordat que Salut Pública, quan es detecta la infecció per un virus d’aquestes característiques en una persona que encara pot transmetre la infecció, el malalt es confina al municipi i s’analitza el seu entorn. Així, es comprova si a uns 2 quilòmetres del seu domicili hi ha mosquits potencials vehicles de transmissió. Per a Guix, de fet, el mosquit tigre és un "turista que s’ha quedat a viure aquí" i que no és "una companyia del tot desitjable". Si hi ha presència de mosquits, es comprova si són portadors de la infecció amb algunes mostres. Per tant, diu Guix, es fa un "seguiment acurat".