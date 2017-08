De Catalunya als EUA per veure l’eclipsi

El moment ple de l’eclipsi total de Sol que hi haurà dilluns que ve durarà 2 minuts i 45 segons, però la brevetat de l’espectacle no ha desdit els aficionats de l’astronomia. Desenes de catalans han fet uns 10.000 quilòmetres, travessant l’oceà, per contemplar l’eclipsi, que es podrà veure a la perfecció als Estats Units. L’Agrupació Astronòmica de Sabadell ha organitzat dues expedicions: una a l’oest dels EUA, a la frontera entre Oregon i Idaho, i una altra al centre, a Nashville. Cadascuna de les expedicions suma una trentena de participants i simpatitzants de l’entitat sabadellenca, i el viatge a l’oest també compta amb membres de l’Agrupació Astronòmica de Barcelona. Altres grups de Catalunya dedicats a l’astronomia també han aprofitat que l’eclipsi solar total coincideix amb el mes habitual de les vacances per visitar els EUA i veure com la Lluna s’interposa entre la Terra i el Sol.

“Viure un eclipsi total és una experiència que posa la pell de gallina. L’ombra de la Lluna et ve a sobre, es fa fosc i canvia l’ambient i el paisatge”, relata el vicepresident de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, Carles Schnabel, que afegeix que els aspectes científic i turístic són dues altres raons que han motivat que s’organitzessin les expedicions. “La majoria dels que viatgem ja hem vist altres eclipsis, però l’experiència acumulada tampoc serveix, ja que les condicions de cada eclipsi són diferents: la durada, l’alçada del Sol...”, explica Schnabel. De fet, destaca que la totalitat de l’eclipsi de Sol del pròxim 21 d’agost serà “relativament curta”, perquè en altres casos pot arribar a ser de 7 minuts. Tot i això, l’espectacle de dilluns ha portat milers de persones d’arreu del planeta als EUA, on es preveu que les carreteres d’accés als llocs d’observació es puguin col·lapsar.

L’emoció pel fenomen que es viu als Estats Units s’entén si es té en compte que l’últim eclipsi d’aquestes característiques s’hi va produir l’any 1918. El 1979 també n’hi va haver un de total, però només va ser visible en cinc estats. Com sempre en aquests casos, els dos minuts màgics que durarà l’ocultació total del Sol poden quedar espatllats per un simple i rutinari núvol. El fet que l’eclipsi sigui a l’agost i al migdia neguiteja, ja que en moltes regions de la zona són habituals els núvols que es formen durant les tardes d’estiu i que tan difícils són de preveure amb exactitud. Per aquest motiu, Schnabel subratlla que l’expedició a l’oest prioritza la visibilitat de l’eclipsi, ja que la probabilitat de veure l’espectacle al límit d’Oregon i Idaho és més alta. Apunta que tenen diverses opcions per observar l’eclipsi i que en funció del temps decidiran la ubicació, on aniran el dia abans per evitar possibles embussos de trànsit.

Espectacles no habituals

Un eclipsi de Sol es produeix quan la Lluna s’interposa entre la Terra i el Sol, i només es pot produir quan hi ha Lluna nova. El fet que els eclipsis d’aquest tipus no siguin habituals i no es produeixin a cada Lluna nova es deu al fet que el nostre satèl·lit orbita amb un pla lleugerament inclinat al pla de la Terra i el Sol. El Sol és unes 400 vegades més lluny de nosaltres que la Lluna, però al mateix temps el nostre satèl·lit és unes 400 vegades més petit que el Sol. Aquesta coincidència fa que als nostres ulls un i altre es vegin gairebé igual de grans. Els eclipsis totals de Sol podríem dir que són una cosa dels nostres dies, ja que cada any la Lluna tendeix a allunyar-se una mica de la Terra. Així, es calcula que d’aquí a només 650 milions d’anys la Lluna serà suficientment lluny com perquè no hi pugui haver més eclipsis totals de Sol.

Ara bé, per veure un nou eclipsi solar no caldrà viatjar tan lluny. Com que aquest tipus de fenomen es preveu amb temps, avui mateix ja es pot comprar una agenda del 2026 i marcar-hi en vermell el 12 d’agost. Aquell dia a última hora de la tarda el Sol quedarà totalment amagat darrere la Lluna al terç sud de Catalunya, al nord del País Valencià i a les Balears. Veure un eclipsi total de Sol no és poca cosa: el 15 de febrer del 1961 a primera hora del matí n’hi va haver un que va tapar més del 90% del disc solar a casa nostra, però l’últim eclipsi total de Sol que es va veure complet a Catalunya es va produir el 1842. És difícil imaginar si un eclipsi de Sol tan a prop del final del dia ens deixarà sense paraules de la mateixa manera que un eclipsi al migdia com el que hi haurà dilluns als Estats Units, però el que és segur és que d’aquí nou anys el 12 d’agost l’èxode de catalans cap al sud del país deixarà en una anècdota el de la cadena humana de l’Onze de Setembre de fa quatre anys.

De moment, per exemple, l’eclipsi de dilluns es podrà observar -de manera parcial i poc perceptible- des de certs punts de l’Aragó. Tot i això, els aficionats no han deixat passar l’oportunitat de veure un eclipsi total de Sol i entre les desenes de persones que han anat de Catalunya als EUA hi ha persones que ja han viatjat una trentena de vegades per viure un fenomen similar.