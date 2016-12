Catalunya arreplega 54 milions d’euros de la rifa de Nadal

Els bombos van ser mandrosos, però finalment, tres hores després que s’iniciés el sorteig, van deixar anar la grossa de Nadal al Teatro Real de Madrid. El número premiat va ser el 66.513 i va anar a parar íntegrament a la capital espanyola, a excepció de 40 milions d’euros que va esgarrapar el Raval, a Barcelona. La propietària de l’administració, al carrer del Carme, Montserrat Malagelada, va comprar a Madrid 10 sèries del número, que va adquirir a preu de mercat com a deferència als seus clients. Va repartir els dècims a tots els que li demanaven un número acabat en 13: “No hi he guanyat res, perquè com que no en tinc la concessió per a mi no hi havia comissió, però com que els meus clients demanaven un 13 els hi vaig buscar”, va dir ahir.

Així doncs, la grossa va passar per tercer any consecutiu de puntetes per Catalunya, que ahir va arreplegar 54.429.000 euros -la mateixa quantitat que l’any passat- que van esquitxar tot el territori. En total, els catalans s’han gastat aquest any uns 380 milions d’euros en loteria de Nadal, dels quals n’han aconseguit recuperar un 14%, amb una despesa per habitant d’uns 50 euros. Tot i que hi ha hagut anys, com el 2009, en què Catalunya era la comunitat autònoma de l’Estat on es venia més loteria de Nadal, les vendes han caigut els últims anys. A la Comunitat de Madrid es venen actualment gairebé 56 milions d’euros més en loteria de Nadal que no pas a Catalunya.

Al Principal, l’alegria la va repartir sobretot el segon premi i part dels quarts i els cinquens. El segon premi, al número 4.536, va distribuir-se en vint municipis catalans: Barcelona, Salou, l’Hospitalet de Llobregat, Abrera, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Vic, Calafell, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Sant Pere de Ribes, Portbou, Olot, Platja d’Aro, Castelldefels, Deltebre, Falset, Vinyols i els Arcs, Lleida i Vilobí d’Onyar. Tot i que a la majoria de punts van ser pocs dècims, a Salou i a Barcelona se’n va vendre una sèrie sencera, corresponents a 2,5 milions entre totes dues.

Aquest va ser potser el premi més escampat a tot Espanya, ja que es va vendre en 86 administracions diferents, la majoria a Granada, amb 45 sèries.

Esquitxada de premis menors

Entre els cinquens premis destaquen, per exemple, els 1,8 milions del 60.272 venut a Barberà del Vallès, les 30 sèries del 68.981 a Mollerussa o les 15 sèries del 19.152 a Sort. L’únic premi que els catalans no van veure passar va ser el tercer, que va ser per al 78.748 i va caure íntegrament a San Adrián (Navarra).

En total, es van repartir 1.807 premis a Espanya. Hi havia un total de 2.310 milions d’euros en joc, 70 més que el 2015, repartits en diferents premis: la grossa, de 400.000 euros per dècim, un segon premi de 125.000 euros per dècim, un tercer de 50.000, dos quarts de 20.000, vuit cinquens de 6.000 i els premis menors, de 100 euros cadascun.

Qui també va guanyar ahir va ser el ministeri d’Hisenda, que sense jugar-hi es va endur uns 450 milions d’euros en impostos, corresponents al 20% dels premis superiors a 2.500 euros.