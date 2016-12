El virus del papil·loma humà segueix a l'alça: 7.600 contagis el 2015, un 2,3% més

Catalunya va registrar un total de 7.629 contagis de virus del papil·loma humà (VPH) el 2015, la qual cosa representa un increment del 2,3% respecte a les infeccions notificades el 2014, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre els ITS i sida de Catalunya ( CEEISCAT).

El cap del servei de Malalties Infeccioses de l' Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Gatell, ha emmarcat aquest augment dins d'una "tendència general a l'estabilització o increment en el món occidental" de les infeccions de transmissió sexual (ITS) per la relaxació de les mesures de protecció deguda a la pèrdua de la por a la sida. "En els anys que la sida era una malaltia molt greu amb mortalitat molt elevada a curt termini es temia molt i la gent prenia precaucions, fet que també servia per prevenir altres malalties de transmissió sexual", ha argumentat el metge i investigador.

Gatell ha alertat que el papil·loma és -al costat de l'Hepatitis C- la ITS més greu després del VIH, ja que si no es tracta pot derivar en càncer de cèrvix, i ha atribuït la falta de percepció de perill al fet que no té un conseqüències negatives a curt termini: "Pot generar lesions malignes que poden acabar en càncer però es veuen anys després". Per aquesta raó, ha apostat per abordar la qüestió "en un paquet que és la prevenció de les ITS", ja que les mesures de salut pública són les mateixes, i ha recordat que el papil·loma humà té avantatges respecte a d'altres malalties perquè existeix una vacuna que pot prevenir-la que està inclosa al calendari vacunal de la Generalitat des del 2008 per a nenes d'11 i 12 anys.

Gatell ha assenyalat també que l'efecte de la vacuna en les xifres de contagis encara no s'està experimentant, ja que cal que passin entre 20 i 30 anys des de la seva aplicació perquè es produeixi un relleu del grup de població protegida en edat de tenir relacions sexuals. La cobertura vacunal en noies d'11 a 12 anys va créixer del 2010 a 2014 en cinc punts, i va passar del 80,4% al 85,3% en aquest període, si bé el 2015 es va registrar un petit descens en vacunar-se el 82,8% d'aquesta població, segons xifres de l' Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), que Gatell ha considerat "bastant bones". Respecte a les sospites de reaccions adverses a vacunes, les dades del registre van recollir un total de 13 sospites sobre la vacuna contra el papil·loma en el període de 2012 a 2016, mentre que el nombre de reaccions adverses davant de qualsevol vacuna va ser de 292 en els mateixos anys - un 0,0047% dels casos-.

Aquestes més de 7.600 infeccions, que representen una taxa de 104 casos per cada 100.000 habitants, corresponen a dones en un 55%, un grup en el qual s'ha observat una disminució dels casos durant l'últim any, han precisat fonts de la Conselleria de Salut, que destaquen que no és una malaltia de declaració obligatòria. La mitjana d'edat és de 31 anys, i el grup més afectat té entre 16 i 24 anys. El 80% dels contagis són autòctons i el 20% restant són d'origen estranger, han precisat fonts del departament. A més a més, els contagis es produeixen en un 92% per relacions heterosexuals.