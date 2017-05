Catalunya crea 23 comissions que abordaran l'envelliment, les addiccions i la salut al territori

Sota la premissa que la salut es crea en el context de la vida quotidiana, el Govern ha decidit crear 23 comissions tècniques repartides en set grans regions en les quals s'abordaran problemàtiques com l' envelliment, les addiccions, la salut laboral i les desigualtats, entre d'altres, amb l'objectiu de millorar la salut pública de la població.

Aquestes comissions o grups de treball transversals es contemplen en el segon Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública ( Pinsap) 2017-2020, presentat aquest dimecres pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el conseller de Salut, Antoni Comín, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en un acte solemne al Palau de la Generalitat.

Les comissions o grups de treball s'han creat a partir de set consells territorials: Barcelona, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que ja s'han reunit una vegada i han establert 66 grans objectius a desenvolupar en diversos camps per millorar la salut pública.

Es tracta de desplegar per tot Catalunya el Pinsap "de manera que les seves actuacions arribin a tot arreu, que s'hi impliquin els recursos propis de cada zona i se'n potenciï el caràcter participatiu", s'indica en els objectius del nou pla. La filosofia del pla es basa en l'argument que la salut "depèn en gran mesura de la nostra vida diària i de l'entorn immediat", com la qualitat del medi ambient, els factors socioeconòmics (educació, treball, ingressos, suport familiar i social, seguretat comunitària), les conductes relacionades amb la salut (consum de tabac, d'alcohol, estils de vida i sexe sense protecció), a més de l'atenció sanitària.

El president Carles Puigdemont ha considerat que encara que Catalunya només representa l'1,5% de la població europea, "som grans en termes d'ambició col·lectiva, i per fer aportacions rellevants per millorar el món, la societat", com la de la salut pública a través del nou pla. El conseller Antoni Comín ha aventurat que Catalunya pot ser reconeguda a tot el món per l'àmbit de la salut, com ho és Finlàndia per l'educació, "un somni que tenim dret a fer possible".

El Pinsap 2017-2020 és una ampliació del mateix pla que es va aplicar des de 2014. L'avaluació de l'anterior Pinsap i el seu impacte en la salut, que no ha finalitzat encara, ha precisat Joan Guix, ha permès estabilitzar l'increment de pes mitjà dels catalans, que hi hagi 200.000 fumadors menys, parar el consum de cigarretes electròniques, així com unes 1.200 actuacions en tots els sectors que de moment no s'han concretat.