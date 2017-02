Catalunya deixa a criteri de les escoles servir panga al menú escolar

La conselleria de Salut seguirà deixant a criteri de les escoles catalanes el fet de servir panga al menú escolar. Després de l'alerta realitzada per associacions de pares fruit dels dubtes sorgits en el sector alimentari sobre la qualitat d'aquest producte, Salut ha informat que l'Agència de Salut Pública de Catalunya va analitzar entre 2014 i 2016 un total de 84 mostres de panga per investigar-ne els paràmetres biològics i químics establerts per la normativa comunitària.

Només una de les mostres va resultar disconforme amb els paràmetres microbiològics, de manera que el departament de Toni Comín ha dit que això "no hauria de suposar cap risc per a la salut humana, ja que es tracta d'un producte destinat a ser cuinat abans de ser consumit".

"El peix panga, com qualsevol peix que es comercialitza a Catalunya, s'inclou en els menús escolars a criteri dels centres", i les recomanacions de l' Agència de Salut Pública per a la programació de menús setmanals en els centres preveuen la incorporació de peix al menú tres vegades per setmana, diversificant espècies.

Salut ha recordat que el panga és un peix d'aqüicultura d'aigua dolça que es comercialitza a Catalunya procedent majoritàriament del Vietnam, amb una composició nutricional similar a la d'altres espècies de peix blanc marí o d'aigua dolça i que destaca per la seva baixa proporció en greix i colesterol.

Queixes dels pares

La Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA) ha dirigit una carta als ministres d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i de Sanitat, Dolors Montserrat, perquè es prohibeixi de forma urgent l'ús en els menjadors escolars del panga i la tilàpia.

En la missiva, el president de la CEAPA, José Luis Pazos, assenyala que les associacions de pares i mares han mostrat de forma reiterada la seva disconformitat amb l'ús d'aquests peixos en els menjadors escolars.

Pazos recorda que, en els últims dies, algunes multinacionals de l'alimentació com Carrefour han anunciat que deixen de vendre panga per motius mediambientals, tot i que han manifestat que vendran les existències fins a esgotar-les perquè no impliquen cap perill.

La CEAPA considera que una decisió com l'adoptada per les multinacionals de l'alimentació "no és habitual" i es deu a moltes més raons que les esmentades.

Per això, "en defensa del dret a una alimentació sana i saludable dels menors", l'organització exigeix que es prohibeixi, de manera urgent, l'ús en els menjadors escolars de tot Espanya del panga, la tilàpia i altres peixos similars per l'impacte de les granges en el medi ambient.