Catalunya lidera l'arribada de turistes estrangers al conjunt de l'Estat aquest 2016

Catalunya va ser la principal destinació dels turistes estrangers de l'Estat durant l'any passat, amb 17 milions de visitants, fet que suposa un augment del 3,8% respecte del 2015. Del total de turistes que va rebre l'estat espanyol el 2016, un 22,5% van visitar Catalunya.

A tot l'Estat, s'ha tornat a batre un rècord històric per quart any consecutiu i s'han rebut 75,3 milions de visitants, 7,2 milions més que el 2015. Aquesta xifra suposa un creixement del 9,9% respecte de l'any anterior, segons ha explicat el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, en roda de premsa. Per darrere de Catalunya se situen les Balears, amb 12,9 milions de turistes i les Canàries, amb 12 milions.

Els turistes estrangers que van visitar l'Estat durant el 2016 es van gastar un total de 77.000 milions d'euros, fet que va suposar un augment del 8,3% respecte de l'any anterior. La despesa mitjana per turista va ser de 1.023 euros, un 3,75% més que el 2015, i per dia, cada turista es va gastar 138 euros, un 6,5% més.

El Regne Unit, França i Alemanya són els països d'on més turistes provenen. Nadal ha explicat que "no s'ha notat l'efecte Brexit" i el Regne Unit s'ha mantingut com el principal país emissor de visitants amb 16,9 milions de turistes, un 12,3% més que el 2015.