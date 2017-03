Cau xarxa internacional més gran tràfic d'angules a la Xina amb 17 detinguts a Grècia i Espanya

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb diferents forces de seguretat europees, ha desmantellat una xarxa dedicada al tràfic il·legal d'angules, en l'operació més gran de la UE en aquesta matèria i que s'ha saldat amb 17 detinguts a Grècia i a Espanya. D'aquests detinguts, 3 han estat a Catalunya, concretament a municipi de Deltebre. L'organització que obtenia 7 milions de beneficis l'any i el cas s'ha investigat des del jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa. Es tracta del cop més important a aquesta activitat il·lícita després que la Unió Europea prohibís el 2010 l'exportació d'aquest producte a tercers països en tractar-se d'una espècie amenaçada i, per tant, inclosa en el conveni Cites.

La Guàrdia Civil ja ha fet tres operacions més, però mai fins ara el cop policial ha afectat tot el recorregut del tràfic il·lícit, des de la pesca furtiva a Andalusia passant per Catalunya, on es radicava l'empresa tapadora; la Comunitat València on l'intermediari aconseguia els millors preus; fins a Itàlia i Grècia, des d'on sortia la mercaderia cap a la Xina.

El tràfic d'angules aporta més benefici que el d'armes

En l'operació, coordinada per Europol i Eurojust, hi han participat Portugal, França, Grècia, Itàlia i el Regne Unit, i hi han estat detingudes 8 persones a Espanya i 9 més a Grècia.

Tant el capità de la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (UCOMA) del Seprona, José Manuel Vivas, com el cap de delictes econòmics d'Europol, David Ellero, han ressaltat en roda de premsa la importància d'una operació contra un negoci que proporcionalment aporta més benefici que el tràfic d'armes si es té en compte la inversió inicial i el resultat final.