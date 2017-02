Trias desconfia de la fiscalia i demana a Colau una auditoria externa per estudiar el cas 3%

El grup municipal de CiU ha enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, on li demana que l'Ajuntament impulsi una auditoria externa per estudiar el cas 3%. El portaveu de CiU al consistori, Joaquim Forn, ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa i ha assegurat que "les investigacions de la fiscalia són objecte de dubte". És per això que la carta, firmada per Xavier Trias, demana a l'alcaldessa que auditi tots els contractes objectes de la investigació del ministeri fiscal. "Volem que s'aclareixi la situació d'ombra que s'ha volgut generar. Som els primers interessats a exigir transparència, i volem que quedi clar que les adjudicacions s'han fet seguint totes les garanties legals, ha dit Forn.

A la carta adreçada a Colau, Trias lamenta que amb el context polític actual hi ha qui els vol fer servir per "projectar una ombra de dubte", "alimentar-la" i fins i tot "treure'n profit". "En nom del grup municipal de CiU et demano que s'encarreguin auditories externes, completes i exhaustives dels expedients sobre les quals s'ha projectat aquesta ombra de dubte", diu l'exalcalde a la missiva, que conclou amb el "convenciment" de compartir amb Colau l'"interès per demostrar que l'Ajuntament és una institució transparent que s'ha governat sempre d'acord amb la legalitat".

La llista d'obres sota la lupa són cinc: les de les Glòries, les obres de l'avinguda Paral·lel, la urbanització del carrer Lucà, el carril bici entre Bac de Roda i Felip II i les obres del passeig Mirador a la carretera de les Aigües, a Collserola. Totes cinc corresponen al mandat de Xavier Trias.