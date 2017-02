CiU desconfia de la Fiscalia i demana a Colau una auditoria externa pel 3%

El grup municipal de CiU ha enviat una carta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per demanar-li que l’Ajuntament impulsi una auditoria externa per estudiar el cas 3%. El portaveu de CiU al consistori, Joaquim Forn, va comparèixer ahir en roda de premsa i va defensar que “les investigacions de la Fiscalia són objecte de dubte”. La carta, firmada per Xavier Trias, lamenta que amb el context polític actual hi ha qui els vol fer servir per “projectar una ombra de dubte”, “alimentar-la” i fins i tot “treure’n profit”. Els contractes sota la lupa, relacionats amb l’empresa municipal BIMSA, són cinc, i hi destaquen les obres de la plaça de les Glòries i les de l’avinguda Paral·lel.