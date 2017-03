Cinc anys d’obres per posar al dia la Vall d’Hebron

Ho recordava ahir el gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron: les urgències de traumatologia estan igual que quan ell estudiava. Les instal·lacions de la Vall d’Hebron estan obsoletes i necessiten una reforma urgent que es durà a terme en els pròxims cinc anys, quan el centre viurà un procés de modernització complex per adequar les instal·lacions a les necessitats assistencials i a les dels més de 9.000 treballadors. En total, s’hi invertiran 122 milions d’euros per construir el nou edifici de consultes externes i un nou edifici del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), així com remodelar altres espais que ja existeixen, com el maternoinfantil o el de traumatologia.

“Hi ha un desencaix inacceptable entre el servei i l’excel·lència de l’hospital i l’edifici. No pot ser que la infraestructura hospitalària no estigui a l’altura del que s’hi fa cada dia”, va dir ahir el conseller de Salut, Toni Comín, durant la presentació del projecte de reforma. “No pot ser que l’Hospital de la Vall d’Hebron sigui un exemple de «barraquisme hospitalari»”, va afegir en referència al fet que actualment hi ha consultes externes, com les de traumatologia o medicina interna, que estan en mòduls prefabricats.

“Així no podíem seguir. L’excel·lència professional ha d’anar associada a una estructura austera però correcta”, va dir el gerent de l’hospital, Vicenç Martínez Ibáñez.

Edifici nou de consultes externes

Les obres tenen quatre fases. En una primera fase, es construirà un nou edifici per al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), per al qual ja es compta amb 15 milions d’euros concedits pels Fons Feder i cofinançats per la Generalitat, i les obres del qual començaran aquest any i acabaran el 2019. Ja hi ha cinc estudis d’arquitectura finalistes per construir el que ha de ser un projecte arquitectònic “singular”.

La inversió més ambiciosa és la construcció del nou edifici per a consultes externes, que requerirà una inversió de 60 milions d’euros. En total, 30.000 m per a 210 consultes, 90 gabinets, 120 places d’hospital de dia i 16 espais de diagnòstic per la imatge que haurien d’estar enllestits el 2021. Queda pendent, però, la ubicació de l’edifici, ja que s’està negociant amb l’Ajuntament de Barcelona que pugui anar en un solar a l’altra banda de la ronda de Dalt.

Paral·lelament, es treballarà en la transformació del Parc de Salut, que és tot l’espai que ocupa el Campus Hospitalari i que es vol obrir als barris veïns eliminant murs i pàrquings. El projecte afecta una superfície de 130.000 m i requereix una inversió de 20 milions d’euros.

S’invertiran 27 milions d’euros en els plans directors de l’edifici de traumatologia, el maternoinfantil i l’hospital general. Les obres començaran el 2018 i han de servir per adequar les consultes externes de maternoinfantil, construir un nou heliport, reformar les urgències de traumatologia -a les quals no poden accedir les ambulàncies-, i construir nous accessos als edificis i una nova planta d’hospitalització a l’hospital general. Les obres les finançarà el departament de Salut, però, segons Comín, s’han pressupostat des d’un escenari “realista” i “prudent” perquè el més probable és que no hi hagi un increment pressupostari: “No ens volem comprometre a res que no es pugui fer”.