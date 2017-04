Cinc edificis ensorrats per un despreniment a Alcanyís

Un espectacular corriment de terres ha acabat ensorrant fins a cinc edificis a Alcanyís, a la comarca del Baix Aragó. Els fets han tingut lloc aquesta matinada, i l'ajuntament ha informat que ha desallotjat 33 persones.

El despreniment ha tingut lloc al turó de Pui Pins de la ciutat, ha travessat la carretera i s'ha precipitat a l'altre costat, on no hi havia cap edificació. En principi, no hi ha hagut víctimes del sinistre, encara que els cossos de seguretat continuen treballant sobre el terreny.