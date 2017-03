Sis famílies de les víctimes de Germanwings demanden Lufthansa dos anys després de la tragèdia

Sis famílies de les víctimes de la tragèdia aèria de Germanwings han presentat una demanda a Barcelona contra aquesta companyia aèria, la seva matriu Lufthansa i les nou asseguradores que les representen. Reclamen una responsabilitat econòmica superior de totes dues empreses per l'acció del copilot Andreas Lubitz, que va estavellar expressament l'avió als Alps el 24 de març del 2015.

Les sis famílies no s'han conformat amb la indemnització econòmica que els oferia l'aerolínia alemanya, a diferència de la majoria de famílies de les 150 víctimes, algunes de les quals ja han començat a cobrar. Tot i que el jutjat mercantil 10 de Barcelona encara no ha admès a tràmit la demanda, el despatx d'advocats que representa les famílies, BCV LEX, ha encarregat un informe a un grup de pèrits independents sobre les causes de l'accident.

També estan personats en la investigació penal que encara s'està fent a França i consideren que la companyia ha d'assumir responsabilitats: "Hi ha prou informació per veure que els metges no van actuar", assegura Narcís Motje, pare d'una de les víctimes, un enginyer de 37 anys que treballava per a una empresa alemanya i que va perdre la vida en el vol. Demana que "s'aclareixi la veritat, que aflorin responsabilitats i que es faci els possibles perquè això no es torni a repetir".

Buits en la investigació penal

L'advocat de BCV LEX Carlos Villacorta recorda que "dos anys després de la tragèdia no s'ha fet res" i assegura que l'informe de l'autoritat de seguretat aèria BEA sobre l'accident és "manifestament incomplet": "No s'explica si el comandant va intentar entrar a la cabina, si sabia els codis d'accés per desbloquejar la porta i una cinquantena de famílies han rebut els dispositius informàtics de les víctimes manipulats". La lletrada Rebeca Martínez assegura que, més enllà de la compensació econòmica, els familiars "volen saber la veritat" i que "el sistema reconegui "que les coses es van fer malament".

En el cas de Motje, li van tornar gairebé intacta la cartera del fill, els mòbils i l'ordinador portàtil, però en canvi no han sabut res de les targetes SIM dels telèfons: "Hi havia d'haver informació gravada pels passatgers sobre els últims minuts del vol i això no ha transcendit", ha lamentat. Assegura que "arribaran fins al final": "no ens podem treure del cap el patiment horrorós que devien passar. M'han assassinat el fill".

Motje ha demanat que es facin més "controls" als pilots de les aerolínies per comprovar que estan en plenes condicions per volar. "El copilot havia donat símptomes prèviament. L'havien atès 45 metges i l'empresa se n'ha de fer responsable", ha reclamat.