Cinc professors i quatre monitors eren a la piscina de Ripoll quan es va ofegar la nena de 4 anys

Aquest dissabte al matí s'ha fet a l'Intitut de Medicina Legal de Girona l'autòpsia de la nena de 4 anys que va morir ofegada en una piscina a Ripoll el divendres al migdia. L'informe confirma que la nena es va ofegar, ja que els metges han trobat una important quantitat d' aigua als pulmons de la petita.

Els Mossos d'Esquadra han pres declaració als cinc professors i quatre monitors que estaven a la piscina on es va produir la tragèdia. Un cop acabat l'interrogatori, els agents han decidit, de moment, no acusar-los per la mort de la menor. Els Mossos mantenen oberta la investigació per tal d'esclarir les causes que expliquin perquè la nena va morir sense que se n'assabentés ningú.

Cap dels professors i socorristes que controlaven l'activitat de natació de la classe de P4 del l'escola Pirineus de Campdevànol a la piscina de Ripoll, on divendres va morir una nena de 4 anys, ha quedat acusat de cap delicte un cop han declarat davant els Mossos. Tot i això, la policia manté la investigació oberta per intentar saber què va passar. En total han declarat els cinc professors, els quatre socorristes, i d'altres usuaris que estaven al lloc dels fets, tots ells com a testimonis.

Activitat habitual

El tràgic accident va passar aquest divendres quan els monitors i professors van adonar-se que la nena no estava amb la resta del grup al vestuari un cop acabada l'activitat que estaven fent. Va ser aleshores quan van decidir tornar a la piscina i van veure que la menor estava surant a l'aigua de bocaterrosa. Ni els docents ni la resta d'usuaris van assabentar-se del succés i, malgrat que els serveis d'emergència van intentar reanimar-la, no es va poder fer res per salvar la vida de la petita. Fins a la zona es va desplaçar un helicòpter medicalitzat acompanyat d'un equip del SEM, que només va poder confirmar la mort de la nena, malgrat van intentar reanimar-la durant uns minuts.

L' activitat que es duia a terme en el moment dels fets era habitual. De fet, la vintena de nens de P4 de l'escola Pirineus l'havien dut a terme en diverses ocasions. Després del tràgic fet, un grup de psicòlegs es va desplaçar a Ripoll per atendre la família de la nena, els companys i els professors i monitors que van quedar molt colpits.

L'Ajuntament de Campdevànol va decretar tres dies de dol oficial i les banderes, tant del consistori del poble on residia la criatura com de Ripoll, van onejar a mig pal. També es van suspendre els Jocs Esportius Escolars de Catalunya que s'havien de dur a terme aquest dissabte a la capital del Ripollès.