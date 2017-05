El nou pla d'usos de Ciutat Vella limitarà els locals d'oci per zones de soroll

L'Ajuntament de Barcelona vol limitar els locals d'oci a Ciutat Vella. Per a fer-ho, es basarà en un mapa del districte que assenyali les zones on hi ha més soroll o una pitjor qualitat dels edificis, amb parets fines i materials antics. Per dibuixar aquest gran 'atles' de Ciutat Vella, l'Ajuntament ha elaborat l'informe ' Estudi dels usos urbans a Ciutat Vella, tipus i conflictes', on recull en 200 cartografies tot el teixit –des dels habitatges fins als locals d'oci o els equipaments– dels seus quatre barris.

La principal conclusió d'aquest informe, segons assenyala el consistori, és que els usos nocturns al districte –oci i descans– és una de les principals fonts dels problemes de convivència. L'informe també constata que alguns dels principals problemes del districte són la baixa qualitat de la construcció i els pocs serveis per al veïnat.

Un veí exigeix per la via judicial que la Barceloneta

es declari zona acústica especial És per això que des de fa uns mesos, el govern d'Ada Colau treballa en l'elaboració del nou pla d'usos del districte, mitjançant el qual vol "garantir la convivència entre residents i visitants", en paraules de la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, que ha presentat les conclusions de l'estudi aquest dimecres al Pati d'en Llimona. La nova regulació tindrà en compte els carrers més castigats pel soroll, per la brutícia o per la falta d'equipaments, i paral·elament l'Ajuntament es planteja crear noves zones acústiques de règim especial (zones ZARE), espais on els nivells de soroll estan controlats a través de determinades limitacions. De moment a Ciutat Vella només hi ha una zona ZARE, al carrer Escudellers amb la Plaça Reial, però l'Ajuntament reconeix que les limitacions "no són prou estrictes".

Moratòria des de l'octubre

Per tal d'elaborar el nou pla d'usos, el passat mes d’octubre l'Ajuntament va suspendre a través d'una moratòria la concessió de llicències per iniciar activitats de concurrència pública, comercials i alimentàries, entre d’altres, en aquest districte. El nou pla substituiria la moratòria i regularia les noves condicions per tal d'instal·lar espais de concurrència pública, com ara locals d'oci, restaurants o botigues de conveniència. L'Ajuntament té previst aprovar el nou pla d'usos –que encara no està definit del tot– a finals d'any. L'aprovació inicial seria al setembre. Ara el projecte es troba en la segona fase, la recollida d'opinions i propostes, que es fa a través del web.