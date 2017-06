Clam unitari per la seguretat En el món casteller

La diada castellera de l’aniversari dels Capgrossos de Mataró ha sigut aquest cap de setmana un escenari molt especial, no només perquè la colla local hi ha completat el seu primer castell de nou pisos de l’any sinó perquè ho ha fet utilitzant el sistema de soca a l’antiga, en el qual prima la seguretat dels membres de la pinya. Ara fa quinze dies, els Capgrossos de Mataró esdevenien la segona colla a dur a plaça un castell com el dos folrat fent servir aquest sistema, en el qual els castellers col·loquen els braços per sobre de les espatlles, cosa que millora la seguretat de les cervicals i del cap. Ahir van fer un nou pas endavant en descarregar el seu primer tres de nou amb aquest tipus de base. El castell va alçar-se amb els nervis evidents del primer de l’any però això no va suposar cap contratemps per als Capgrossos, que van demostrar un bon domini a l’hora de treballar aquesta estructura.

Per a Cugat Comas, cap de colla dels de la camisa blau marí, “hauria sigut poc lògic per a un públic com el de Mataró veure una actuació castellera on un castell folrat prioritzés més la seguretat que un altre”. En aquest sentit, la colla de seguida ho va tenir clar. “Quan van venir els de Sants a explicar-nos-ho [com es feia la soca a l’antiga], la idea era començar amb el pilar i amb la torre, però d’ençà que vam descarregar la torre vam pensar que no hi havia cap raó per no fer també el tres”.

En la tercera ronda, els mataronins tornarien a fer servir aquesta tècnica per descarregar el segon dos de vuit folrat de l’any. “La valoració és positiva”, explicava Comas en finalitzar l’actuació. “És un sistema que en essència sembla irrefutable, l’estem aplicant i no hi trobem cap problema d’execució”, va dir.

Els de Sants, també a l’antiga

Ahir els padrins de la soca a l’antiga van poder posar-la en pràctica també des de l’altre punt de vista, com a colla que col·labora en el castell. Pere Camprovin, el seu cap de colla, va mostrar-se satisfet i va voler destacar que “la seguretat millora” amb aquest tipus d’execució i que l’estudi “ha de seguir i cal que s’hi afegeixin més colles com els Marrecs, que en un futur proper també ho volen provar a plaça”.

Tant els de Sants com els Marrecs van completar diumenge a Mataró la tripleta de castells de vuit pisos, si bé la colla gironina encara esperarà per dur a plaça aquest nou sistema. Per a Iruna Rigau, la seva líder, el més important és que “la gent està molt implicada i en tenim moltes ganes”. Malgrat això, el nombre de camises pròpies els va suposar un contratemps per poder estrenar aquesta tècnica. “No ens volíem penjar la medalla de fer-la [la torre de vuit amb folre] amb la soca a l’antiga quan no teníem cordons propis per fer-la com cal”, va argumentar.

Aquest cap de setmana també ha sigut especial per a la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que dissabte va estrenar el seu primer tres de nou amb folre de la temporada i va seguir rodant l’estructura del cinc de vuit. Els Castellers de Vilafranca van estrenar a Sant Quintí el quatre de vuit amb agulla i Santpedor va esdevenir la plaça de castells de nou pisos número 136 de l’era moderna gràcies al tres folrat dels Minyons.

Els Castellers de París van segellar dissabte a París la seva tercera diada amb tres castells de sis pisos, i els de Londres, la primera. Al Vendrell, els Castellers de la Vila de Gràcia també van atrevir-se amb el dos de vuit folrat i van convertir-se en la tercera colla que posa en pràctica la soca a l’antiga. La Vella dels Xiquets de Valls va tancar la jornada dominical a la Selva del Camp sumant un nou doblet de castells de nou pisos i els Xiquets de Tarragona estrenant el pilar de set amb folre.”