Clausuren el bar de Mataró que va acollir un espectacle amb sexe explícit

La Policia Local de Mataró ha clausurat el bar The Bot, on dissabte de la setmana passada es va organitzar un espectacle de caràcter sexual en què quatre noies van fer sexe oral enmig de la sala. El local no tenia llicència per a aquest tipus d'espectacles i, a més, investiguen si hi havia menors.

Segons un comunicat de l'Ajuntament, s'ha decidit clausurar el local aquesta mateixa mitjanit com a mesura provisional mentre s'investiga si hi havia menors al bar quan es feia l'espectacle de sexe explícit, mesura que ha estat acatada per la propietat.

El sexe com a reclam publicitari de les discotequesEl consistori ja els ha obert un expedient sancionador per haver acollit un espectacle malgrat comptar només amb una llicència de bar berenador, datada el maig del 2014. Aquesta mesura és paral·lela a l'expedient, que analitzarà les condicions de l'esmentada llicència i establirà les sancions corresponents, mentre prossegueixen les investigacions per determinar si hi havia menors d'edat al local en el moment de l'exhibició. L'Ajuntament apunta que si es conclou que efectivament hi han assistit menors el titular de l'activitat podria haver d'afrontar responsabilitats penals.