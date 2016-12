Clausuren una associació cannàbica de Palau-solità i Plegamans que traficava amb marihuana i haixix

La policia espanyola ha clausurat per ordre judicial una associació cannàbica de Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, i ha detingut els seus quatre responsables. Segons la investigació policial, el local de l'entitat no només era obert als socis, sinó que també s'hi adreçaven terceres persones a comprar droga.

La policia local també ha participat en la investigació, que va començar arran de diverses queixes veïnals. Durant l'escorcoll del local s'han intervingut 2,5 kg de marihuana i haixix, així com diverses eines per preparar els estupefaents per a la venda. Als detinguts se'ls imputen delictes contra la salut pública, i van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell, que n'ha ordenat la posada en llibertat amb càrrecs, a l'espera de judici.

L'associació, amb seu al barri de Can Cortés de Palau-solità i Plegamans es va constituir el 2013 i té més de 700 socis, però diàriament hi anaven també persones que no estaven vinculades amb l'entitat amb l'objectiu de comprar la droga i que, segons els investigadors, aquests compradors passaven "pocs minuts" dins el local.