Ada Colau: “Som la capital de l’esperança”

Tots els partits polítics, tret del PP, van participar ahir en a la manifestació convocada per la campanya Casa Nostra Casa Vostra amb el lema “Prou excuses. Acollim ara”. En una protesta on el protagonisme era de la ciutadania, els diferents polítics estaven barrejats entre la gent, no darrere de la pancarta que encapçalava la marxa.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va anunciar a l’inici de la protesta que la massiva manifestació convertiria Barcelona “en la capital de l’esperança, de la defensa dels drets humans i de la pau”. En declaracions als periodistes, l’alcaldessa es va mostrar “emocionada” per la massiva resposta dels ciutadans i va assegurar que la capital catalana ha enviat un “missatge claríssim” als estats d’Europa. “Les polítiques actuals no ens representen, a la majoria de la ciutadania, volem acollir”, va dir.

El Govern de la Generalitat estava ahir àmpliament representat. Entre els manifestants hi havia els consellers de la Generalitat Neus Munté, Dolors Bassa, Raül Romeva, Antoni Comín, Meritxell Borràs i Meritxell Serret, i també el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. Munté va assegurar que “Catalunya està preparada, coordinada i mobilitzada per poder acollir” i va defensar que “el Govern està compromès amb els drets humans”. La consellera va reclamar: “Cal que tots els estats europeus es posin les piles per acollir de manera segura”.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va demanar “que s’obrin les fronteres” i va afegir: “Esperem que la manifestació serveixi perquè altres ciutats i estats facin el mateix i canviïn les polítiques”.

Un dels polítics més aclamats pels manifestants va ser el diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián. “Portem tota la nostra història fent això: acollir”, va dir el polític, i va prometre que “la nova República serà un país de tothom i per a tothom”.

“Si cal desobeir, desobeirem”

La CUP també va participar en la protesta. La diputada al Parlament de la formació anticapitalista Gabriela Serra va dir que “el govern espanyol està fallant” però va advertir que “això no pot ser excusa perquè el Govern català s’empari en aquest mal fer”. “No pot ser que el Govern no respongui a les demandes dels ajuntaments, que estan disposats a acollir refugiats”, va afegir. Serra va deixar clar: “Si cal desobeir, desobeirem”.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va dir: “Volem fer sentir la nostra veu davant les institucions europees i el govern d’Espanya. Unim les veus en favor d’un canvi de les polítiques migratòries de la UE i l’Estat”.

Una delegació de Ciutadans també va participar a la protesta. Al matí, la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, havia criticat que el govern de la Generalitat intentés aprofitar la crisi dels refugiats per “alimentar el debat independentista”. La diputada de Ciutadans Sònia Sierra va ser la representant del partit a la marxa i va exigir al govern espanyol que compleixi els seus compromisos d’acollir els refugiats que fugen de la guerra. Sierra va recordar que dels 17.000 refugiats que el govern espanyol havia d’assumir segons el compromís amb les autoritats europees, només n’han arribat un miler.