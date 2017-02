Colau demana ajuda a l'oposició per pressionar la Generalitat i l'Estat i regular els lloguers a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat aquest divendres al plenari extraordinari de febrer l'Informe sobre l'Estat de la Ciutat, on ha fet balanç de l'any a la ciutat i ha assenyalat quins són els principals reptes que la capital catalana haurà d'afrontar en els propers mesos. En aquest sentit, ha destacat la problemàtica que suposa l'augment dels preus del lloguer a Barcelona, que ha començat a expulsar veïns dels seus barris.

És per això que ha demanat l'ajuda dels grups de l'oposició, en especial a aquells que juguen "un paper determinant" al Parlament i al Congrés dels Diputats. Així, ha demanat a ERC, CiU - des d'avui Grup Municipal Demòcrata, o PDeCAT- que faci pressió a la Generalitat per aprovar una nova llei de regulació dels lloguers que permeti posar un topall als preus. Alhora, ha demanat a PP i Ciutadan's, "clau aquest últim per a la governança de l'Estat", que exerceixi la seva influència per modificar la llei urbana d'arrendaments, que poc servei fa per a Barcelona.

Avui mateix ha tingut lloc una reunió per treballar en l’elaboració de l’índex de preus del lloguer de la ciutat. A la trobada hi han participat, a banda de representants de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, experts d’altres administracions, operadors de lloguer i institucions. Segons el govern de Colau, la voluntat és treballar en un indicador de preus de lloguer que tingui en compte la localització, la dimensió dels pisos, l’estat de conservació i els contractes d’arrendaments anteriors. En paraules del gerent d’Habitatge, Javier Burón, "un indicador que permeti orientar els increments de preus sense impedir que aquests creixin d’una manera raonable, i equilibrada".