Colau i Millo es reuneixen per primer cop i acorden crear "un espai de diàleg permanent"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, han acordat aquest dimecres crear un espai permanent de diàleg per abordar els reptes de la ciutat que requereixen la participació del govern central, on tractaran assumptes com l'estació de la Sagrera, el finançament del transport públic i l'habitatge.

Millo ha explicat en roda de premsa després de la reunió –que ha durat més de dues hores i ha valorat positivament– que han acordat crear aquest espai per potenciar la col·laboració amb l'Ajuntament perquè "Barcelona, sens dubte, és la millor ambaixadora de la marca Espanya".

El nou delegat, que substitueix Llanos de Luna, ha assenyalat que ha discrepat amb Colau sobre el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), que ell defensa i que l'alcaldessa vol tancar. També ha manifestat que no han abordat l'assistència de Colau a la cimera sobre el referèndum d'aquest divendres perquè creu que no li correspon, encara que ha dit: "Serà il·lustratiu saber quina posició manté cadascú, perquè pot ser que siguin matisadament diferents".

Millo ha aprofitat la trobada amb Colau per traslladar-li la voluntat de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, de reunir-se amb ella, tot i que encara no s'ha concretat la data. En declaracions posteriors, l'alcaldessa ha dit que espera que aquesta trobada "no sigui només de cordialitat institucional", sinó que serveixi per arribar a acords concrets que beneficiïn els ciutadans.