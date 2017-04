Colau, Comín i Montserrat uneixen esforços perquè Barcelona sigui seu de l'Agència Europea del Medicament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, i el conseller de Salut, Toni Comín, s'han reunit aquest dilluns per impulsar conjuntament la candidatura de la capital catalana com a seu de l'Agència Europea del Medicament. Les tres administracions han unit esforços i han acordat crear un grup de treball en aquest sentit. També ha participat en aquesta reunió el tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Un cop activat el Brexit, l'Agència haurà de deixar Londres, perquè és un organisme de l'àmbit de la Unió Europea.

Segons remarquen les tres administracions en un comunicat, Barcelona compleix els requisits que es demanen per acollir la seu de l'Agència, tant en termes de connectivitat, comunicacions o infraestructures per als 900 professionals que hi treballen. La capital catalana ubica en el seu entorn, a més, nombroses empreses del sector i una part representativa de la indústria farmacèutica d'Espanya. A Catalunya, aquesta indústria és motor de I+D+i, i genera 21.200 llocs de treball entre directes i indirectes.

Aconseguir la seu de l'Agència suposaria un reforç econòmic i social important, ja que al voltant d'aquest organisme hi ha un ecosistema de més de 1.600 empreses que també es poden moure a la ciutat escollida. A més, l'Agència rep més de 40.000 visites l'any.

Barcelona ja va presentar la seva candidatura quan es va crear l'Agència, l'any 1992, però va quedar segona, per darrere de Londres. El Brexit està provocant que organismes de l'àmbit de la UE estiguin canviant de seu. L'estiu passat el Consell de Ministres ja es va comprometre a treballar coordinadament per aconseguir aquest objectiu, i el president de l'executiu de l'Estat, Mariano Rajoy, també va explicitar el seu suport.