Colau defensa que la connexió del tramvia per la Diagonal és una "decisió urgent que no es pot posposar més"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dimecres deixar de banda els "apriorismes ideològics" amb la connexió del dos ramals del tramvia. Al seu parer, "és una decisió urgent que no es pot posposar més". "Potser pugui ser incòmode, potser pugui forçar molts a plantejar-se moure posicions, però és una qüestió tècnica, de rigor, que fa falta aquesta connexió central", ha defensat en la inauguració de la segona jornada de la conferència internacional Tramvia-Ciutat.

L'alcaldessa ha afegit que ho necessita Barcelona, "però sobretot ho necessita encara més la ciutat real, que és la ciutat metropolitana". A més, ha opinat que no s'hi val a dir que s'han de reduir les emissions contaminants i restringir l'ús del vehicle privat i no donar alternatives "eficients i netes" com el tramvia.

L’Ajuntament de Barcelona preveu tenir a punt a la tardor el projecte executiu de la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal. Ho va anunciar ahir la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, durant les jornades Tramvia-Ciutat. Sanz va explicar en una compareixença davant dels mitjans que l’estudi de mobilitat està previst per a finals de març o principis d’abril, i que els estudis informatius estaran a punt al juny o al juliol d’aquest any.