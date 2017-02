Colau envia el pregó infantil pels refugiats a Rajoy i Juncker per tocar-los la fibra

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va comprometre amb els nens i nenes de Barcelona a fer arribar les seves reclamacions a favor dels drets dels refugiats als dirigents espanyols i europeus per apressar-los a "complir amb les seves obligacions" i els "compromisos adquirits" en matèria de refugi i "actuï en conseqüència". En el pregó de Santa Eulàlia, els infants van exigir eliminar les barreres a Europa i acollir "sense por" els refugiats.

Colau ha enviat el pregó al president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis; el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker; el comissari de Migracions de la UE, Dimitris Avamopoulos; i la comissària de Política Regional de la UE, Corina Cretu.

En la carta adjuntada als cinc dirigents, Colau explica que davant la "insuficiència de les polítiques estatals d'acollida", les ciutats demanen "recursos i competències" per acollir a més persones i els explica que diverses ciutats estan treballant "en xarxa" per fer front a la crisi humanitària.

"Els estats han de veure en les ciutats unes aliades i una oportunitat per complir amb les seves obligacions", diu Colau, que avisa que milers de vides humanes "estan en joc" si no es fa res per aturar-ho.

L'alcaldessa adverteix que " no ens podem quedar inactius davant d'aquesta tragèdia". "Els nostres ciutadans ens reclamen que actuem amb diligència per alleugerir l'enorme patiment d'aquestes persones refugiades", diu Colau als dirigents europeus.