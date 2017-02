Colau vol eliminar els esquers turístics de la Boqueria

La postal de turistes bloquejant l’entrada al mercat de la Boqueria mentre beuen un suc o es mengen uns trossos de fruita aviat podria ser història. El govern d’Ada Colau vol prohibir el consum immediat d’aliments al mercat i potenciar la venda tradicional com una manera de “recuperar el mercat per als barcelonins”, en paraules de la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín (PSC). “El 20% de les parades han incorporat productes per al consum immediat en detriment del producte tradicional. Són productes dirigits als turistes, que s’acumulen a l’entrada i impedeixen que la resta de compradors puguin entrar”, va lamentar la regidora. I va sentenciar: “No volem que la gent vagi menjant per dins del mercat de la Boqueria”.

Per això el govern de Colau presentarà una mesura a la comissió d’economia i hisenda de la setmana que ve, en la qual inclourà un paquet de 29 mesures que busquen recuperar el mercat per als veïns de la ciutat, segons va explicar ahir en roda de premsa Ballarín, acompanyada per la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin (BComú), i el regidor d’Economia, Cultura i Innovació, Jaume Collboni (PSC). A més de prohibir el consum immediat a la Boqueria, s’exigirà que els productes elaborats estiguin envasats, embolcallats i precintats. Igualment, es fixarà per norma el percentatge mínim de presència de productes frescos que ha de tenir cada parada, amb la voluntat de “garantir l’equilibri entre el producte tradicional [del mercat] i l’elaborat”. Tot i que els paradistes exigeixen que aquest percentatge sigui al 50%, Montserrat Ballarín va explicar que volen negociar-ho amb la resta de grups del consistori.

Menys parades i menys turistes

En la mateixa línia, el govern municipal vol lluitar contra els “bars encoberts”, les paradetes que venen menjar i habiliten un petit espai per a la degustació, també “molt pensat per a turistes”, segons la regidora. Per garantir que es compleixen aquestes condicions, l’Ajuntament ampliarà l’horari de la seguretat privada, que passarà de 17.000 hores anuals a un total de 18.000. A més, es contractaran dos agents cívics perquè els dissabtes i diumenges -quan hi ha més turistes- informin els visitants de la normativa vigent i s’assegurin que la compleixen.

Tant la mesura que obligarà a envasar i precintar tots els productes com la possible prohibició de menjar pels passadissos s’haurà de dur a terme mitjançant la modificació de l’ordenança municipal de mercats, de manera que el govern municipal necessitarà el suport d’algun dels grups de l’oposició. “Buscarem el màxim consens al consistori per tirar-ho endavant”, va dir Ballarín.

Paral·lelament, el govern d’Ada Colau comprarà algunes de les parades del mercat, per alliberar espais i “esponjar” així la Boqueria. Ballarín no va voler xifrar quantes parades comprarà l’Ajuntament o quants metres quadrats quedaran lliures per al pas. D’altra banda, va revelar la regidora, es tirarà endavant un decret per ampliar la prohibició als grups turístics que vulguin visitar la Boqueria. Fa dos anys, durant el mandat de Trias, ja se’n va limitar l’entrada i es va prohibir que entressin els matins de divendres i dissabte, i ara la prohibició s’ampliarà a tot el dia.

El mercat tancarà una setmana

La inversió que ha de permetre desplegar les 29 mesures, entre les quals també hi ha la renovació del paviment del mercat i la millora de les instal·lacions, té un pressupost de 3,5 milions d’euros en el període 2017-2019. Quan es canviï el paviment, el mercat haurà de tancar durant una setmana. “Volem que la Boqueria segueixi sent un dels nostres mercats emblemàtics, però també volem que sigui per als barcelonins i genuïnament barceloní. I posar el turisme al servei de tot això, no al revés”, va ressaltar el regidor d’Empresa i Innovació, Jaume Collboni.

Finalment, Gala Pin va apuntar que la mesura de govern s’emmarca en el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, perquè no poden “entendre el mercat de la Boqueria sense les Rambles, ni al revés”. “Una de les accions més rellevants és l’ordenament conjunt de les terrasses dels porxos i de l’interior del mercat, per evitar greuges comparatius”, va dir.

Pel que fa a l’oposició, de moment el govern ja s’ha trobat amb el rebuig dels grups municipals de CiU i el PP. El portaveu dels convergents, Joaquim Forn, es va mostrar en desacord amb les noves mesures i va reclamar una ordenança específica per a la Boqueria que reconegui “la seva singularitat”, com es va fer als Encants. Va lamentar també que prohibir les degustacions només suposaria problemes, i va afegir que el pla no s’ha consensuat amb els paradistes. Finalment, va recordar que durant el mandat de Trias ja es va limitar l’entrada als grups turístics. Pel que fa al PP, el regidor Javier Mulleras va lamentar que no s’hagi plantejat una solució per a les terrasses, i va criticar que els canvis “no resoldran la massificació turística” del mercat”.

Cada dia 213.000 persones passegen per la Rambla de la capital catalana -uns 78 milions de persones a l’any-, segons l’últim estudi fet per Retail Trade i patrocinat per Turisme de Barcelona i l’Ajuntament. D’aquesta xifra, el 79% no són residents a la ciutat, mentre que els que entren al mercat de la Boqueria són unes 45.000 persones cada dia.