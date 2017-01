Colau tirarà endavant el pla d'habitatge amb el suport de CiU i C's

El dret a l’habitatge va ser l’eix central del programa municipal dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona i el principal estandard de la seva aspirant a alcaldessa. Un any i vuit mesos després de guanyar les eleccions, el govern d'Ada Colau ha presentat el pla que preveu aplicar a deu anys vista per posar remei a la situació d'emergència habitacional que viu la ciutat. El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 es votarà demà al plenari municipal, i tirarà endavant gràcies als vots de CiU i C's, els dos únics grups del consistori que donaran suport al pla del govern, format per BComú i PSC.

Ni el grup municipal d'ERC i ni la CUP, però, donaran suport al pla de l'alcaldessa. Els dos partits han anunciat ja el seu vot en contra al plenari de demà, i els republicans han comparegut aquest matí en roda de premsa per lamentar que es tracta d'un pla "sense ambició fet amb els de sempre", en paraules d'Alfred Bosch. "El govern Colau ha fet un pla conformista i continuista", ha recalcat la regidora d'ERC Montse Benedí. Els dos regidors han lamentat que no hagi suposat el canvi que va prometre l'alcaldessa de Barcelona.

Un pla amb 800 pisos nous cada any

El nou pla preveu fer créixer el parc d'habitatge disponible, i per això l'Ajuntament passarà de construir 200 habitatges l'any a construir-ne aproximadament 800 cada any, amb l'objectiu d'arribar a 8.800 pisos nous, que en un futur s'ampliarien fins a 13.500 en col·laboració amb el tercer sector o amb cooperació público privada. A aquestes xifres s'hi afegirien també 5.000 pisos més, que tot i que no serien nous, s'haurien generat "a través dels esforços de l'administració", i que haurien de garantir un parc a un preu assequible. Del total d'habitatges, el 80% es vol destinar a lloguer. En total, a la fi del pla Barcelona hauria de tenir un parc d'habitatge assequible de 18.500 pisos.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament, Josep Maria Montaner, ha defensat que es tracta d'un pla "ambiciós", "exigent" i, sobretot "realista i executable". A més, ha reivindicat que s'ha ideat amb voluntat de marcar "un canvi de paradigma" en la manera com s'han gestionat fins ara les polítiques d'habitatge a Barcelona. És per això que el juny de 2017 es crearà l'Institut Municipal de l'Habitatge, on es reuniran tots els estaments que fins ara gestionaven aquest àmbit a la ciutat, com el Patronat d'Habitatge o Bagursa.