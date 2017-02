Colau inverteix 65 milions perquè Can Batlló “no caigui en l’oblit”

El barri de la Bordeta, a Sants, passarà els pròxims anys de ser el barri amb menys equipaments de la ciutat a ser el que en tingui més. L’Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir una inversió de 65 milions d’euros per desencallar la reforma de l’antic recinte industrial de Can Batlló, amb l’objectiu “que no caigui en l’oblit”, en paraules de l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

La transformació de l’espai, però, no culminarà en aquest mandat, ja que per desplegar l’actual plantejament cal una inversió de 150 milions d’euros. De moment, el govern d’Ada Colau prepara una modificació del Pla General Metropolità que actualitza el pla aprovat ara fa 10 anys. Durant aquest mandat, la modificació es desenvoluparà sobre una superfície de 139.200 m, i inclou dos àmbits: un de 100.740 m corresponent a la zona que ocupava l’antiga fàbrica de Can Batlló, i l’espai on hi havia l’antiga estació ferroviària de Magòria, de 38.460 m.

Més zones verdes al barri

Els aproximadament 65 milions d’euros d’aquesta primera fase es destinaran a diversos eixos: equipaments, espais verds i habitatge. L’Ajuntament va guanyar al desembre alguns espais per tirar endavant les inversions, fruit del conveni signat amb la Generalitat per fer arribar la línia 10 del metro a la Zona Franca, i mitjançant el qual l’Ajuntament va comprar per 28 milions els blocs 2 i 4 de l’espai fabril i cinc solars de l’àmbit Can Batlló-Magòria. Un d’aquests blocs, el número 4, es destinarà a la seu de Coòpolis, una cooperativa per fomentar l’economia social i solidària que farà d’incubadora d’empreses socials. Pel que fa als espais que ja eren de títol municipal, com el bloc 7, l’Ajuntament té previst iniciar aquest mateix mes les obres per a la nova seu de l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV). També es farà un equipament, en aquest cas una escola, al bloc 19. Quedarà pendent la reforma de la nau central de Can Batlló, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local. De moment, l’Ajuntament es planteja centralitzar-hi l’arxiu municipal de la ciutat, ara dispers en diverses localitzacions.

En total, els 139.200 m es reparteixen en 60.323 m de zona verda i espais lliures, 8.390 de xarxa viària, 40.747 d’equipaments, 27.871 d’habitatges i 1.869 de sòl destinat a habitatge social. Pel que fa al sòl destinat a habitatge, s’hi preveuen 1.455 pisos, 470 dels quals amb algun tipus de protecció oficial.

La regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, va reivindicar que amb la transformació de Can Batlló el barri de la Bordeta guanyarà un 20% més d’espai públic. “Ens prenem la transformació de Can Batlló molt seriosament, i tenim molt clar que cal preservar el seu valor, un valor que forma part de la memòria històrica i industrial de la ciutat”, va concloure Colau.