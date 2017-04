El govern de Colau retira l'aprovació de la funerària municipal per falta de suports

El govern d'Ada Colau ha retirat de l'ordre del dia del plenari l'aprovació de la funerària municipal. El motiu? La falta de suports entre els grups de l'oposició. Tant el PDECat com el PP s'havien mostrat contraris a la proposta de BComú de vendre el 15% de la seva part de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) i iniciar la creació d'una funerària pública. Ahir a la nit, a última hora, també ERC va anunciar que votaria en contra del pla del govern, a qui va retreure "manca d'ambició".

La intenció del govern d’Ada Colau amb la funerària municipal és rebaixar un terç el preu d’un enterrament, amb un servei bàsic aproximat de 3.800 euros, IVA i cementiri inclosos. Per fer-ho, ha de vendre la seva part de SFB, un punt que l'oposició no veu clar. El PP i el PDECat ho veuen "precipitat", i ERC, per contra, opina que enlloc de vendre el 15% de la seva part, el servei funerari s'hauria de remunicipalitzar. Els republicans asseguren que, per controlar els preus, l'Ajuntament hauria de ser propiètaria del 51% de Serveis Funeraris de Barcelona.

Les tarifes dels serveis funeraris estan al punt de mira des de fa un any i mig, quan la Síndica va alertar de possibles abusos, certificats per aquest diari. Correus interns de l’empresa Mémora, als quals ha tingut accés l’ARA, mostren com s’insta els agents comercials a encarir la factura amb extres per arribar a un mínim de 5.200 euros de mitjana en els serveis a particulars (6.892 euros amb l’IVA, que és del 21%, i la taxa de cementiris, aproximadament 600 euros). Tot i que l’únic que la llei obliga a adquirir és el fèretre, el trasllat del cadàver i el sepeli o la cremació, el preu del funeral més senzill s’acaba disparant amb tots aquests serveis de més que ofereixen les funeràries.