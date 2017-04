Colau és mare per segona vegada i Pisarello serà alcalde accidental

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat mare per segona vegada , segons ha informat ella mateixa a través del seu compte a Twitter. Colau ha estat mare d'un nen, Gael. L'alcaldessa ja té un altre fill, Luca, de sis anys. Mentre duri el permís de maternitat, el primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello exercirà l'alcaldia accidental quan ella no hi sigui, si bé Colau prioritzarà l'assistència als actes més rellevants del consistori, segons fonts municipals.

Durant el de permís de maternitat –una part del qual es repartirà possiblement amb el seu company–, Colau seguirà ostentant la condició d’ alcaldessa, si bé el permís li permetrà dedicar tot el temps que sigui necessari a tenir cura del seu fill, especialment durant les primeres setmanes. D’aquesta manera, l’alcaldessa serà substituïda pels tinents d’alcaldia i regidors i regidores en la majoria de tasques que normalment fa ella, però podrà prioritzar aquelles reunions o actes públics que tinguin un caràcter essencial o molt important.

El primer acte en què Pisarello, que també és el regidor responsable de la cartera d'Economia, podria exercir d'alcalde accidental és el proper plenari del Consell Municipal, a causa de la proximitat amb el part.

Un dels ideòlegs de BComú

Pisarello és doctor en dret i se’l considera l’ideòleg de BComú. És professor universitari, a banda de polític, i ha escrit diversos llibres amb els drets dels ciutadans i el constitucionalisme com a denominador comú. Colau i Pisarello ja es coneixien quan van coincidir a l’ Observatori DESC, una entitat que treballa per una protecció integral dels drets humans. Pisarello en va ser vicepresident durant deu anys mentre Colau hi treballava compaginant la feina amb el lideratge de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

L’ activisme, a Pisarello, li ve de família. Va néixer a Tucumán, a l’Argentina, el 1970. Al seu pare, advocat implicat en la defensa dels drets humans, el va segrestar i executar la dictadura militar argentina el 1976. Això el va marcar. Va completar a Madrid la formació en dret, seguint les petjades del pare, i el 2001 va arribar a Barcelona, on es va implicar amb les lluites pròpies de la ciutat fins al punt que va acabar essent el número 2 de Barcelona en Comú i, ara, alcalde en funcions de la ciutat que el va acollir.