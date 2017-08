Colau demostra que el ministeri de l'Interior només recomanava posar pilones per evitar atemptats durant les festes de Nadal

Ada Colau ha sortit aquest dimarts al pas de la polèmica sobre si la col·locació de pilones a l'inici de la Rambla hauria pogut evitar l'atropellament massiu de la setmana passada. En una entrevista a la Sexta, l'alcaldessa de Barcelona ha deixat clar que l'única recomanació que el ministeri de l'Interior havia fet fins ara era la de col·locar elements dissuasius de manera "provisional" durant les últimes festes de Nadal. Així queda escrit en una carta que el ministeri va enviar el desembre de 2016, després de l'atemptat per atropellament en un mercat de Berlín, i que Barcelona en Comú ha difós a les xarxes socials.

¡Basta de intoxicar! La carta del ministerio recomendaba obstáculos disuasorios temporales exclusivamente en periodo navideño 👇Y así se hizo pic.twitter.com/LepXKnKWyD — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 22 de agosto de 2017

"Sempre hem seguit el criteri dels experts en seguretat", s'ha defensat Colau, després que diversos mitjans i autoritats l'haguessin acusat de no haver protegit prou la Rambla davant l'amenaça jihadista. El capellà de Madrid Santiago Martín va arribar a dir que l'alcaldessa té "una part de la culpa" de l'atemptat al passeig barceloní perquè tenir "desprotegits els llocs on hi ha milers de persones passejant és col·laborar amb el crim". Colau, que ha titllat de "miserables" les paraules de Martín, ha deixat clar que quan es va rebre la carta del ministeri de l'Interior l'Ajuntament va "complir", col·locant pilones per protegir l'accés a esdeveniments com la Calvalcada dels Reis o la fets de Cap d'Any.

Colau també ha explicat que els experts ja han dit que en cas, d'haver col·locat elements dissuasius a l'inici de la Rambla, la furgoneta del terrorista podria haver entrat pel lateral. "En un tipus d'atemptat com aquest s'utilitzen molt poques persones amb pocs mitjans i disposades a fer molt mal encara que morin", ha argumentat. També en declaracions a la Sexta, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha volgut deixar clar que la polèmica per les pilones és "absolutament interessada i, en aquests moments, d'una misèria humana enorme".

Colau ha convocat per aquest dimecres la Junta Local de Seguretat de la ciutat per avaluar l'operatiu de seguretat i emergències que es va activar després de l'atemptat de dijous passat a la Rambla i analitzar si cal implantar noves mesures de seguretat . La reunió, que tindrà lloc a les 10 hores al Saló de Cròniques de l'Ajuntament, ha estat convocada de manera extraordinària i comptarà amb l'assistència del conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, així com dels responsables dels diferents cossos de seguretat i emergències de la ciutat.