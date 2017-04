Moratòria per repensar Vallcarca

Des que el 2002 s'aprovés l a Modificació del Pla General Metropolità Hospital Militar-Vallcarca, aquest barri de Gràcia viu en suspens. Els espais abandonats i els edificis en ruïnes són un paisatge familiar pels veïns de la zona ubicada sota el pont de Vallcarca. La crisi i la complexitat del pla, que exigia nombroses expropiacions i projectava la construcció d'una via verda des de Lesseps fins al barri del Coll, van acabar per congelar-lo sine die.

L'Ajuntament de Barcelona, que va convocar un concurs internacional per reactivar la zona el passat mes d'octubre, ha decidit ara suspendre durant un any l'atorgament de llicències en l'àmbit afectat per evitar que la proposta de planejament guanyadora es vegi compromesa. La mesura afecta les llicències d'edificació de nova planta i totes aquelles que comporten una intervenció global en els fonaments o en l' estructura dels edificis existents o la substitució de l'edifici també en els casos en que es manté la façana.

L'objectiu de la suspensió és, doncs, poder estudiar el futur dels solars i els edificis en mal estat, que abasten una superfície total de 15.443 m2, en coherència amb la nova ordenació urbana que resulti del concurs i evitar així que s'hi produeixin intervencions no desitjades. Concretament, es tracta d'una zona compresa entre els carrers Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l'avinguda Vallcarca.

El consistori, que ja ha rebut 23 propostes presentades per diferents despatxos d'arquitectes, assegura que el proper mes de maig es donarà a conèixer l' opció guanyadora, que després s'haurà d'adaptar als criteris pactats per l'Ajuntament i el veïnat. Les condicions del concurs, que estableix la construcció d'edificis públic i privats i d'e spais verds, fixen la necessitat que la nova ordenació recuperi el caràcter del barri i posin en valor el seu patrimoni arquitectònic.

Les bases també assenyalen la importància d'aspectes com la priorització de la mobilitat dels vianants i les bicicletes, els habitatges de tipologia diversa pensats per diferents models familiars o l'eficiència energètica.

D'acord amb el calendari del govern municipal, Vallcarca podria comptar amb l'aprovació de la nova modificació del pla general resultant d'aquest concurs i el pacte amb els veïns el 2019.