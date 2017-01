Colau vol permetre nous pisos turístics als barris perifèrics de Barcelona

El govern d'Ada Colau està disposat a l'obertura de nous pisos turístics a Barcelona si la Generalitat retorna a l'Ajuntament les competències per atorgar llicències. Ho ha anunciat aquest dilluns la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, que ha avisat que els nous habitatges turístics només es podrien ubicar als barris perifèrics de Barcelona, els inclosos en la categoria de creixement sostingut i en transformació, corresponents a les zones 3 i 4 del Pla Especial de Regulació d’Allotjaments Turístics (Peuat). El pla inicial del govern era que a Barcelona no hi pogués obrir cap nou pis turístic. En total, la nova proposta de Colau obre la porta a un màxim de 400 nous habitatges d'ús turístic a la ciutat.

651x733 Canvis en la proposta de regulació d'allotjaments turístics de Barcelona / ARA Canvis en la proposta de regulació d'allotjaments turístics de Barcelona / ARA

Aquesta era una petició que s'havia fet al govern municipal per part d'alguns grups del consistori –CiU i C'S– en les al·legacions al Peuat, que aquest dimecres s'ha d'aprovar inicialment en comissió abans de passar al plenari de gener, i que encara no compta amb tots els suports necessaris. A banda de la condició que el Govern torni a l'Ajuntament les competències per atorgar llicències, l'equip de Colau determina que aquests nous allotjaments turístics només es podrien instal·lar en edificis sencers que mai hagin estat utilitzats per a habitatge residencial.

"Rebutgem el model actual de llicències per a pisos turístics, que ens deixa sense eines per actuar", ha remarcat Sanz sobre la importància de recuperar les competències en aquest sentit. Sobre el fre als pisos il·legals, una de les demandes d'ERC, la tinent ha subratllat que treballaran perquè el nombre d'inspectors pugui ser sempre el màxim possible i s'acabi amb aquest fenomen a la ciutat.

APARTUR demana que no es limitin els pisos turístics

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) ha emès aquesta tarda un comunicat en què lamenta que " és una irresponsabilitat no permetre" el creixement de l’oferta legal d’apartaments turístics "en una ciutat amb més de 6.000 pisos turístics il·legals". Per a la patronal, s'ha perdut l’oportunitat de canviar l’oferta de pisos turístics il·legals de la ciutat, per una oferta de pisos legals que paguin impostos i controlar-ne l'activitat.

Per a APARTUR, en una ciutat on la demanda d'aquest tipus d'allotjament és molt superior a l'oferta legal, "el repte hauria de ser assegurar-se que s’erradiquen els allotjaments il·legals i que s'amplia l'oferta d'habitatges d'us turístic legals que paguen impostos i que es poden tenir controlats".