Colau planta cara a les elèctriques

"Podran guanyar temps però anirem fins al final: aconseguirem que les elèctriques compleixin la llei contra la pobresa energètica”. Amb aquest tuit, l’alcaldessa Ada Colau va refermar ahir la batalla legal per defensar els termes del concurs elèctric municipal, anul·lat després que Endesa l’impugnés davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

El regidor de Presidència i Energia del consistori, Eloi Badia, havia anunciat hores abans que l’Ajuntament presentarà un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la decisió d’aquest tribunal administratiu d’anul·lar el concurs de la llum municipal al·legant que les clàusules contra la pobresa energètica que incorporava d’obligat compliment no s’ajustaven a la legalitat.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és un ens administratiu hereu de l’antic OARCC, un òrgan unipersonal de l’administració que va impugnar la concessió d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, que havia guanyat el concurs públic del Govern el 2012. El cas es troba, a hores d’ara, als jutjats pendent de la sentència del Tribunal Suprem (TS).

L’Ajuntament de Barcelona va defensar ahir la via judicial per salvar el seu contracte elèctric. Badia va declarar-se convençut que és possible “vincular, en la compra elèctrica dels ajuntaments, mesures que combatin la pobresa energètica” i que, tant aquest objectiu com el concurs, s’ajusten a la legalitat.

Atès que el procediment judicial, però, pot endarrerir els plans municipals, Badia va assegurar que el consistori garantirà el servei elèctric a partir d’un “contracte negociat” amb les companyies que ja van demostrar estar compromeses amb la llei catalana 24/2015 contra la pobresa energètica. Aquest contracte tindrà, va afegir, una duració de tres mesos prorrogables i actuarà com a “pont” fins que s’hagi elaborat una nova licitació.

Es retocarà el redactat

L’Ajuntament i la Generalitat crearan un equip de treball conjunt per estudiar com incorporar aquest tipus de garanties socials evitant noves anul·lacions. Badia va explicar que el pacte amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, passa per reformular la redacció dels plecs i l’anunci del concurs perquè les clàusules de lluita contra la pobresa energètica siguin més clares i entenedores i passin el sedàs tant d’organismes com el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic com dels tribunals.

El consistori va ofertar el subministrament de la llum municipal per un import de 65 milions d’euros, però les grans elèctriques Endesa i Gas Natural no es van presentar al concurs al·legant que les clàusules sobre pobresa energètica eren poc concretes i discriminatòries. Segons les grans elèctriques, les companyies petites operen al mercat lliure i no han de fer front als compromisos respecte als clients en situació de vulnerabilitat com ho fan elles. “El que vam dir i reiterem és que no es pot concórrer a un concurs sense conèixer les condicions exactes”, van reiterar ahir fonts d’Endesa. La companyia va declinar pronunciar-se sobre la decisió del consistori de recórrer als tribunals i va insistir que volien presentar-se a concursos amb “la màxima claredat possible” i que respectaven “les decisions judicials”.

Crítiques al contracte pont

Els partits a l’oposició van carregar contra el contracte pont que vol fer l’Ajuntament, una elecció que consideren ideològica tenint en compte que hi ha fórmules alternatives per poder garantir el servei, com ara la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), un instrument que tant ERC com el Grup Municipal Demòcrata defensen com la millor via.

La regidora del Grup Municipal Demòcrata Francina Vila va xifrar en 8 milions d’euros el cost del contracte pont, i va mostrar-se més favorable a “adherir-se a la central de compres de l’ACM” mentre no es resol el cas a la justícia. Vila va defensar que aquesta última “és l’opció més econòmica, amb un estalvi important respecte al contracte actual, i permet mantenir la qualitat del servei”.

En la mateixa línia es va expressar el portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas. A més, el regidor republicà va criticar el govern municipal per funcionar “a cop de titular” en relació a la presentació “d’un concurs públic que no ha sigut capaç de complir”. Malauradament, va reblar, “el govern no va consultar ningú en l’assumpte”.

Badia es va defensar adduint que el consistori ha optat pel conveni negociat perquè la contractació que vol fer l’Ajuntament té unes característiques diferenciades, que no serien compatibles amb les que permet el model de la central de compres.